花蓮洪災14具遺體全數相驗完成 仍有2具身分待確認

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮洪災14具遺體今天全數相驗完成，仍有2具身分待確認。本報資料照片

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，花蓮、台北、基隆、宜蘭地檢署檢察官，今持續在瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗，截至晚間8時，移至此處的14具遺體已全數完成相驗，仍有2具尚待確認身分。

檢方表示，這次堰塞湖洪災造成重大死傷，為讓家屬盡快得知親人消息，檢察官日夜趕辦相驗工作，並與警方密切合作，確保程序嚴謹，也給受難者家屬完整交代。

除了相驗，法務部長鄭銘謙也要求檢方及相關單位發揮「柔性司法」精神，立即關懷受災的更生人與犯罪被害人家屬，避免因災失去生活依靠。花蓮地檢署觀護人室清查後，發現有21名受保護管束個案住在光復鄉，其中5戶受災。

檢方表示，雖然人員平安，但住家和店面多被洪水淹沒、堆滿厚重淤泥，生活與生計受嚴重影響；已將個案轉介更生保護會花蓮分會，視災情提供急難救助金或生活扶助，並持續追蹤需求，協助重建。

更生保護會花蓮分會主動對光復鄉更生人電話關懷，確認無新增受災戶，其中一名輔導中的更生人更帶領安置於主愛之家的夥伴，主動投入災區協助居民清理家園。

另外，犯罪被害人保護協會花蓮分會派員進駐瑞穗鄉生命紀念園區，協助罹難者家屬，提供心理支持與經濟協助。經查光復地區共有3件服務個案，其中1案受災，目前暫住光復國中，協會已展開關懷並承諾持續協助，陪伴度過難關。

堰塞湖 馬太鞍溪

