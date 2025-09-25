加速花蓮善後 國軍2000官兵待命投入救災

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍動員大批人力在災區協助受災戶清理淤泥。記者杜建重／攝影
樺加沙颱風造成花蓮地區重大災情，軍聞社報導，軍方明日將由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，運用相關機具，配合地方政府需求，針對物資運送、道路清淤及市容整理等項目，日夜分班、持續不間斷投入救災工作。

軍聞社報導指出，國軍也依總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識，以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥，用最實際的行動，幫助國人儘早重建家園。

軍方強調，為進一步加速復原進度，國防部持續增派兵力跨區增援，確保災區能獲得充足的人、物力，以應對後續的清淤與重建工作。

賴總統在今年7月丹那絲颱風過後，巡視災區時表示「法律規定國軍不得進入民宅」，但此說法引發爭論。

曾參與多次救災任務的退役將領指出，過去的確曾經發生官兵進入民房協助清運，結果發生財物損失等糾紛爭議，後來軍方便下令部隊進入民宅幫忙清理廢棄物，必須有里長或地區志工陪同才能進入，以證明軍方的清白。他強調，國防法、災防法規定軍方投入救災「但沒有詳細到不准進入民宅」。

堰塞湖 馬太鞍溪

