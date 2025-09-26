聽新聞
助光復重建 國泰金董座、國壽共捐2000萬元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

強颱樺加沙重創花蓮縣光復鄉，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖以個人名義投入1000萬元，國泰人壽也投入1000萬元，以2000萬元善款救助花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分，則是每戶提供5000元到3萬元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除伸出援手提供重建所需資源，國泰人壽也於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元等措施。

國泰志工團隊也有近50人第一時間前進花蓮縣光復鄉災區，關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

國泰說，目前花蓮光復鄉嚴重受創的住戶粗估逾2000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

評花蓮洪災…國民黨主席候選人蔡志弘：監院是否應究責經濟部、農業部

台中特搜隊馳援花蓮救出13人 第5作戰區投入災區復原

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民...

藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院...

家和人都沒了 光復鄉災民淚問總統能補助多久

花蓮光復鄉重建之路迢迢，許多災民流離失所，有災民痛哭「什麼都沒了，活著有什麼用？」還有人徒手挖出母親遺體，開車載遺體四處...

光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重...

