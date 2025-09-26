助光復重建 國泰金董座、國壽共捐2000萬元

強颱樺加沙重創花蓮縣光復鄉，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖以個人名義投入1000萬元，國泰人壽也投入1000萬元，以2000萬元善款救助花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分，則是每戶提供5000元到3萬元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除伸出援手提供重建所需資源，國泰人壽也於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元等措施。

國泰志工團隊也有近50人第一時間前進花蓮縣光復鄉災區，關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

國泰說，目前花蓮光復鄉嚴重受創的住戶粗估逾2000戶，將視災區交通復原狀況，持續擴大志工團隊編制200人，深入其他受災地區，必要時將提供其餘資源，協助光復鄉家戶重建家園。

商品推薦