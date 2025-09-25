樺加沙颱風重創花蓮 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

颱風樺加沙重創花蓮，軍聞社今天表示，國軍明天將由第二、第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，針對物資運送、道路清淤及市容整理等項目，日夜分班、持續不間斷投入救災工作。

軍聞社晚間報導，颱風樺加沙造成花蓮地區重大災情，總統賴清德肯定國軍全力投入災區救災與重建，為進一步加速復原進度，國防部持續增派兵力跨區增援，確保災區能獲得充足的人、物力，以應對後續清淤與重建工作。

軍聞社說明，國軍明天將由第二及第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，運用相關機具，配合地方政府需求，針對物資運送、道路清淤及市容整理等項目，日夜分班、持續不間斷投入救災工作。

此外，國軍亦依照賴總統授權，在與鄉鎮長或村里長取得共識，以及屋主陪同的情況下，官兵可進入屋宅，協助搬離大型家具或清除汙泥，用最實際的行動，幫助民眾儘早重建家園。

