台中特搜隊馳援花蓮救出13人 第5作戰區投入災區復原

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，台中市消防局出動特搜隊前往救援，到今晚6時共救出13人；國軍第5作戰區今天則出動兵力及救援裝備，投入災區支援清理及復原作業。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，台中市長盧秀燕昨天下令市府消防局立即前往馳援，特搜隊昨天下午出發，跨越433公里於深夜約11時抵達後連夜展開行動，截至今晚6時已成功救援13名居民，並尋獲1名罹難者，通報警方與家屬進行後續相驗事宜。

台中市消防局指出，到晚上6時，救援行動進入第19個小時，在中央統一調度指揮下，台中市消防局共獲派18件任務，已完成16件，2件正執行中，並成功救援13名民眾。

台中市特種搜救隊並於下午約3時左右，在前往光復鄉佛祖街執行搜救任務時，尋獲1名男性罹難者，隨後通報警方與家屬進行後續相驗事宜，並協同屏東縣特種搜救隊完成罹難者脫困作業。

此外，國軍第5作戰區今天派遣兵力45員，並出動裝土機6部、鏟裝機2部、傾卸車2部及照明尾車10部，共4項20部裝備，迅速投入災區支援清理及復原作業，展現國軍即時救援行動力。

第5作戰區強調，國軍秉持「迅速反應、守護家園」的精神，持續與地方政府保持緊密聯繫，確保災後各項需求能即時獲得支援；官兵除展現專業技能與高度效率外，更以堅定態度投入任務，確保災後復原工作順利推展，與地方攜手重建家園。

