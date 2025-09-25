堰塞湖溢流致災 英澳加比、以色列等駐台辦發文慰問

快訊

中央社／ 台北25日電
花蓮光復鄉洪災釀多人死傷，且仍有人失聯，家屬在搜救現場焦急守候，期待好消息。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮前進指揮所統計16人死、14人失聯。加拿大、英國、澳洲、比利時以及以色列駐台辦事處在社群平台致以慰問之意，強調與花蓮人民同在。

繼美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯、日本台灣交流協會以及捷克經文辦表達關切，加拿大駐台北貿易辦事處今天透過臉書表示哀痛，對失去親人的家庭，以及所有受影響民眾，致上最深切慰問。

加拿大駐台北貿易辦事處也提到，願罹難者安息，倖存者能夠獲得力量與支持。加拿大與花蓮人民同在，共度難關。也誠摯感謝救災人員、緊急應變團隊及志工，他們是災難中最溫暖的希望之光。

英國在台辦事處在臉書表示，英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）持續關注花蓮災情，為所有受到影響的人們與其生計感到難過，尤其是失去至親的家庭。也向在全力進行急難救助的中央地方相關單位及社會團體致意。

澳洲辦事處於臉書向所有受到颱風影響的台灣民眾，致上最誠摯慰問。許多家庭失去親人、有家人受傷或仍失蹤，其心與家屬同在。

比利時台北辦事處在臉書發文指出，對花蓮光復鄉的嚴重災情深感痛心。向罹難者家屬致以最深切的慰問，同時掛念那些失蹤和流離失所的人們，並願力量與救援團隊同在。

駐台北以色列經濟文化辦事處則於臉書表示，誠摯地向所有受災者表達慰問，希望他們的生活能盡快恢復正常，也請大家注意安全。

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

「盼為親人伸張正義」堰塞湖溢流釀災 罹難者家屬醞釀成立自救會

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是我的故鄉

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關...

樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災...

國泰金控攜手董事長蔡宏圖 挹注2000萬援助花蓮災民

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今天以個...

