堰塞湖溢流致災 英澳加比、以色列等駐台辦發文慰問

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮前進指揮所統計16人死、14人失聯。加拿大、英國、澳洲、比利時以及以色列駐台辦事處在社群平台致以慰問之意，強調與花蓮人民同在。

繼美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯、日本台灣交流協會以及捷克經文辦表達關切，加拿大駐台北貿易辦事處今天透過臉書表示哀痛，對失去親人的家庭，以及所有受影響民眾，致上最深切慰問。

加拿大駐台北貿易辦事處也提到，願罹難者安息，倖存者能夠獲得力量與支持。加拿大與花蓮人民同在，共度難關。也誠摯感謝救災人員、緊急應變團隊及志工，他們是災難中最溫暖的希望之光。

英國在台辦事處在臉書表示，英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）持續關注花蓮災情，為所有受到影響的人們與其生計感到難過，尤其是失去至親的家庭。也向在全力進行急難救助的中央地方相關單位及社會團體致意。

澳洲辦事處於臉書向所有受到颱風影響的台灣民眾，致上最誠摯慰問。許多家庭失去親人、有家人受傷或仍失蹤，其心與家屬同在。

比利時台北辦事處在臉書發文指出，對花蓮光復鄉的嚴重災情深感痛心。向罹難者家屬致以最深切的慰問，同時掛念那些失蹤和流離失所的人們，並願力量與救援團隊同在。

駐台北以色列經濟文化辦事處則於臉書表示，誠摯地向所有受災者表達慰問，希望他們的生活能盡快恢復正常，也請大家注意安全。

