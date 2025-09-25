快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

光復鄉今天天氣不錯，部分街道積水已退，居民忙著清理泥沙，家園仍待整理，救援工作也持續進行。

縣府晚間宣布，受馬太鞍溪堰塞湖潰堤影響，災區需災後復原及防備，花蓮縣光復鄉 9/26（五）停止上班、停止上課，其餘地區正常上班上課。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 停班停課

延伸閱讀

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

花蓮洪災眼見家園遭毀…希望義工團煮熱食送便當 災民紅眼眶：好暖心

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關...

樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災...

國泰金控攜手董事長蔡宏圖 挹注2000萬援助花蓮災民

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今天以個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。