樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
花蓮縣光復鄉洪災第三天，市區仍到處積水，滿布泥濘。記者劉學聖／攝影
「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災事故，才能在災後減輕經濟壓力。

富邦產險表示，目前投保住宅火險的保戶，會「從優、從速、從寬」提供理賠機制，其中「颱風及洪水災害費用補償」，只要房屋實際受損或淹水達50公分以上，即可獲得7000至9000元不等的定額補償；若未達標準但有損失，則需列出清單，由保險公司派員勘查後理賠。不過，補償金額有限，僅能應付部分費用，因此建議進一步加保「超額颱洪險」，將建築、裝潢與動產一併納入保障，並涵蓋災後清除、臨時住宿等費用。

至於許多車輛這次災害中受損。富邦產險指出，颱風、洪水與地震在一般甲、乙、丙式車體險中屬「除外不保事項」，必須事先加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才享有保障。民眾可依車齡與停放地點評估是否需要加保，但要注意若中央氣象局已發布颱風警報，保險公司不會在警報期間受理加保，建議車主在平時投保時就規劃好保障。

產險公會提醒，民眾如遇災損，應第一時間拍照存證，必要時通知里長或警方會同勘查，再向保險公司申報。天災難以預測，唯有提前規劃保障，才能在災後減輕經濟衝擊。

