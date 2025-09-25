聽新聞
0:00 / 0:00
國泰金控攜手董事長蔡宏圖 挹注2000萬援助花蓮災民
強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今天以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~30000元不等的救災救助金。
國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，國泰人壽已於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元外等措施。國泰志工團隊亦有近50人，第一時間已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言