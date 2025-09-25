國泰金控攜手董事長蔡宏圖 挹注2000萬援助花蓮災民

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控董事長蔡宏圖今天以個人名義投入1000萬元，並偕同國泰人壽投入1000萬元，將以總共2000萬元的善款，針對花蓮當地嚴重受損村落的居民，財產損失部分每戶提供5000元~30000元不等的救災救助金。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，國泰人壽已於第一時間啟動快速理賠、保費緩繳及「保戶傷亡慰問金」身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元外等措施。國泰志工團隊亦有近50人，第一時間已進入災區關懷當地員工、保戶與居民，並以光復糖廠為臨時服務處，協助受災戶清理環境及物資發放。

