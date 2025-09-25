花蓮洪災眼見家園遭毀…希望義工團煮熱食送便當 災民紅眼眶：好暖心

台灣希望義工團來自北部30多名義工，今天凌晨分別開6個多小時的車到達花蓮光復鄉，三輛貨車滿載救援物資也送達，他們克難地架設臨時廚房後立刻開火，今天中午和晚上分別供應170個、200個便當及熱湯，送給收容災民及救災人員，明天更被預訂500個。一位災民紅眼眶說：「有熱便當和熱湯，好暖心。」

一名義工說，他們今天凌晨從台北等地啟程南下，三輛貨車承載著滿滿物資與希望，清晨6點多抵達災區。除了分送急需的物資，他們馬上會在現場煮食，用熱騰騰的飯菜溫暖受災民眾的心。

希望義工團理事長尤瑞豊表示，今天中午送出170個便當給救災的人員及受災民眾，晚上供應到200個。明天有教會等單位預訂500多個再增加供應量。礦泉水和即食物資今天早上都己經一一送至受災民眾手中，有受災戶拿到後紅了眼眶，嘆「我們的家園都沒了」，看了心很酸，也很不捨。

尤瑞豊表示，30多義工忙進忙出煮熱食配菜色，多來自北部各行各業，大家看到被淹的慘狀都感同身受，希望給災民吃一頓溫飽，喝上一口熱湯。

「我們很渺小但用心料理每一份餐點，用愛支援受災民眾挺過這次難關。」一名義工說，災民因堰塞湖溢流而受創，生活被突如其來的洪水擊碎，只能在驚惶中尋找一絲安定，他們希望能盡綿之力幫忙。

一位災民說，有熱湯喝很暖心，沒想到還能吃到熱便當。希望義工團義工把臨時廚房設在瑞穗鄉公所，目前公所有安置約60多位災民，國軍等救災人員也約有200多人，需求量很大，義工全力協助餐食供應。

希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供

