快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災眼見家園遭毀…希望義工團煮熱食送便當 災民紅眼眶：好暖心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供

台灣希望義工團來自北部30多名義工，今天凌晨分別開6個多小時的車到達花蓮光復鄉，三輛貨車滿載救援物資也送達，他們克難地架設臨時廚房後立刻開火，今天中午和晚上分別供應170個、200個便當及熱湯，送給收容災民及救災人員，明天更被預訂500個。一位災民紅眼眶說：「有熱便當和熱湯，好暖心。」

一名義工說，他們今天凌晨從台北等地啟程南下，三輛貨車承載著滿滿物資與希望，清晨6點多抵達災區。除了分送急需的物資，他們馬上會在現場煮食，用熱騰騰的飯菜溫暖受災民眾的心。

希望義工團理事長尤瑞豊表示，今天中午送出170個便當給救災的人員及受災民眾，晚上供應到200個。明天有教會等單位預訂500多個再增加供應量。礦泉水和即食物資今天早上都己經一一送至受災民眾手中，有受災戶拿到後紅了眼眶，嘆「我們的家園都沒了」，看了心很酸，也很不捨。

尤瑞豊表示，30多義工忙進忙出煮熱食配菜色，多來自北部各行各業，大家看到被淹的慘狀都感同身受，希望給災民吃一頓溫飽，喝上一口熱湯。

「我們很渺小但用心料理每一份餐點，用愛支援受災民眾挺過這次難關。」一名義工說，災民因堰塞湖溢流而受創，生活被突如其來的洪水擊碎，只能在驚惶中尋找一絲安定，他們希望能盡綿之力幫忙。

一位災民說，有熱湯喝很暖心，沒想到還能吃到熱便當。希望義工團義工把臨時廚房設在瑞穗鄉公所，目前公所有安置約60多位災民，國軍等救災人員也約有200多人，需求量很大，義工全力協助餐食供應。

希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供
希望義工團30多名來自北部義工，今天凌晨開車到花蓮後，馬不停蹄為災民和救援人員送上熱騰騰的便當和熱湯。圖／希望義工團提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 洪水 義工 便當 受災戶

延伸閱讀

盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是我的故鄉

馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題

家園遇洪水…花蓮災民冒險返家遭大水夾困 鄰居急呼叫國軍成功救援

影／祈求救援順利…台中特搜剛拜完土地公 在草叢尋獲花蓮災民遺體

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

樺加沙颱風重創花蓮 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

颱風樺加沙重創花蓮，軍聞社今天表示，國軍明天將由第二、第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，針對物資運送、道路清淤及市...

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關...

樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。