花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

北市原民會啟動花蓮急難救助 符合條件者最高領1萬5千元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，泥水沖進家中，許多住戶全家動員清理家園。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，泥水沖進家中，許多住戶全家動員清理家園。記者杜建重／攝影

針對花蓮災後復原，台北市蔣萬安晚間在臉書表示，台北也有許多市民朋友的家鄉在花蓮，辛苦北上打拚，北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。

蔣萬安指出，今天，花蓮救災同仁和他分享了一個小故事。上午，北市搜救隊在結束勤務返程途中，遇見一位焦急揮手攔車的阿嬤。原來，水患留下的淤泥卡住了木門，導致她的女兒與年幼的孫女雙雙受困家中。

蔣萬安表示，隊員們二話不說，立刻運用專業工具和技巧，順利救出這對母女。當年輕的母親抱著孩子走出來時，阿嬤立刻上前緊緊擁抱小孫女，那一幕讓現場所有人都深受觸動。

蔣萬安也說，花蓮的救災工作已經進入第三天，要向所有在第一線奮戰的救災人員致上最高敬意，謝謝你們的專業與堅守，讓社會在困境中看見希望。

除了北市原民會啟動急難救助措施，蔣萬安表示，另一方面，他已經請市府人事處通知各單位，針對需要返鄉救災的同仁，從寬給予停班登記；同時，也呼籲本市各事業單位與雇主共體時艱，體恤員工的心情與需求，若有需要返鄉救災，應給予必要協助，避免影響薪資與獎金，讓大家能無後顧之憂，全心陪伴家人、重建家園。

北市原民會啟動急難救助措施。圖／取自蔣萬安臉書
北市原民會啟動急難救助措施。圖／取自蔣萬安臉書

盼拋磚引玉…助花蓮災民度難關 蔣萬安捐1個月所得

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

周倪安告發蔣萬安、黃建華瀆職 北市：依法行政

「會和花蓮一起守護鄉親」 蔣萬安派先遣搜救隊援救

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

樺加沙颱風重創花蓮 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

颱風樺加沙重創花蓮，軍聞社今天表示，國軍明天將由第二、第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，針對物資運送、道路清淤及市...

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關...

樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災...

