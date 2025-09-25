聽新聞
北市原民會啟動花蓮急難救助 符合條件者最高領1萬5千元
針對花蓮災後復原，台北市長蔣萬安晚間在臉書表示，台北也有許多市民朋友的家鄉在花蓮，辛苦北上打拚，北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。
蔣萬安指出，今天，花蓮救災同仁和他分享了一個小故事。上午，北市搜救隊在結束勤務返程途中，遇見一位焦急揮手攔車的阿嬤。原來，水患留下的淤泥卡住了木門，導致她的女兒與年幼的孫女雙雙受困家中。
蔣萬安表示，隊員們二話不說，立刻運用專業工具和技巧，順利救出這對母女。當年輕的母親抱著孩子走出來時，阿嬤立刻上前緊緊擁抱小孫女，那一幕讓現場所有人都深受觸動。
蔣萬安也說，花蓮的救災工作已經進入第三天，要向所有在第一線奮戰的救災人員致上最高敬意，謝謝你們的專業與堅守，讓社會在困境中看見希望。
除了北市原民會啟動急難救助措施，蔣萬安表示，另一方面，他已經請市府人事處通知各單位，針對需要返鄉救災的同仁，從寬給予停班登記；同時，也呼籲本市各事業單位與雇主共體時艱，體恤員工的心情與需求，若有需要返鄉救災，應給予必要協助，避免影響薪資與獎金，讓大家能無後顧之憂，全心陪伴家人、重建家園。
