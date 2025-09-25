「盼為親人伸張正義」堰塞湖溢流釀災 罹難者家屬醞釀成立自救會

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，罹難者家屬醞釀成立「0923花蓮光復自救會」，因搜救任務持續進行，目前僅公告聯絡電話，待救援告一段落後，會正式對外說明。

發起人之一陳姓家屬今天接受中央社記者採訪表示，身為罹難者家屬，希望透過自救會為親人伸張正義，但目前仍有親人失聯等待救援，先透過網路社群將訊息散布出去，讓有需要的罹難者家屬聯繫。

陳姓家屬說，有收到其他罹難者家屬的詢問電話，因目前有些人正在辦理後事，或仍有失聯家屬等待救援，暫時不會有對外的消息發布，待成立後會再對外說明訴求。

陳姓罹難者家屬也在社群平台貼文聲明「沒有收到撤離通知，拜託不要再留言罵我們為何不走」，因救難隊的無私，得以倖存，希望大眾可以聽到微小且真實的聲音。

