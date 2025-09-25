快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

「盼為親人伸張正義」堰塞湖溢流釀災 罹難者家屬醞釀成立自救會

中央社／ 花蓮縣25日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷。圖／法新社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷。圖／法新社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，罹難者家屬醞釀成立「0923花蓮光復自救會」，因搜救任務持續進行，目前僅公告聯絡電話，待救援告一段落後，會正式對外說明。

發起人之一陳姓家屬今天接受中央社記者採訪表示，身為罹難者家屬，希望透過自救會為親人伸張正義，但目前仍有親人失聯等待救援，先透過網路社群將訊息散布出去，讓有需要的罹難者家屬聯繫。

陳姓家屬說，有收到其他罹難者家屬的詢問電話，因目前有些人正在辦理後事，或仍有失聯家屬等待救援，暫時不會有對外的消息發布，待成立後會再對外說明訴求。

陳姓罹難者家屬也在社群平台貼文聲明「沒有收到撤離通知，拜託不要再留言罵我們為何不走」，因救難隊的無私，得以倖存，希望大眾可以聽到微小且真實的聲音。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 自救會

延伸閱讀

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮堰塞湖溢流釀災 慈濟評估清掃區設小型醫療站

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

【重磅快評】馬太鞍堰塞湖若長在台南、高雄 結果會一樣嗎？

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

樺加沙颱風重創花蓮 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

颱風樺加沙重創花蓮，軍聞社今天表示，國軍明天將由第二、第四作戰區增派兵力，可投入約2000人，針對物資運送、道路清淤及市...

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

花蓮光復災區明天將進入第4天，但市區仍舊滿布泥沙，縣府宣布，明天光復鄉繼續停班課，其餘地區正常上班上課。

花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關...

樺加沙重創花蓮 加保颱風洪水險 房子、汽車災損理賠安心

「樺加沙」颱風帶來強風豪雨，花蓮傳出多起人員傷亡與嚴重財物損失。產險公司提醒，極端氣候下，民眾應檢視自身保單是否涵蓋天災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。