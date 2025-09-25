國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站
強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整備，迅速投入跨區增援行動，日以繼夜投入搜救與災後復原工作，盼能協助地方早日重建家園。
第三作戰區表示，工兵部隊向來肩負「災害防救先鋒」的重任，官兵憑藉扎實的專業技能與臨危不亂的意志，將平日嚴格訓練成果化為搶災能量，展現「災害防救，有我工兵」的使命信念。無論是生命探測、道路搶修、土石清運或災區照明，官兵皆以國人生命安全為首要考量，以行動詮釋軍民一體、守護國人的堅定決心。
第三地區支援指揮部依令今日進駐花蓮重災區，於光復鄉富源國中、光復糖廠及大進國小等地設置臨時沐浴站，提供熱水供官兵除污與災民盥洗使用，讓辛勤投入救災的國軍官兵與受災民眾，能在第一時間洗去身上的塵土與疲憊。
第三作戰區指出，每座野戰沐浴站均配置6噸水囊，並搭配發電機組運作，每小時可供約72人完成盥洗需求，大幅紓解救災官兵與災區民眾的基本生活需求。沐浴站的設立不僅提供溫暖熱水，更象徵災後重建的希望與力量，國軍無論在平日戰備演訓，或面對重大災害挑戰，始終秉持「聞聲救苦、苦民所苦」的精神，與民眾並肩而行。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言