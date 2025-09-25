聽新聞
影／花蓮災區水位突上升！災民欲涉險返家遭困 國軍即刻救援成功
花蓮光復鄉堰塞湖溢洪後，今日下午四點左右，水位再次快速上升，水勢推進至成功街、佛祖路一帶。有居民為了查看狀況，不顧危險，試圖返家，結果被大水困住。幸運的是，國軍迅速趕到現場，成功將他救出。
目擊者表示，該男子疑似有一定的智力障礙，加上飲酒，導致情緒不穩。洪水淹沒家園後，他情緒激動，堅持要返回家中，並在途中被水流夾住，差點被沖走。
鄰居透露，平時就知道這名男子行動較為衝動，很難勸說他聽從勸告。他們看到情況危急，趕緊呼叫國軍協助，士兵冒著險將男子救上岸。
被救男子一度受到鄰居責備，鄰居表示：「大家都在搶救你，你卻這樣走動，浪費國家資源，你知道嗎？不要再冒險了，我們都沒家人，只有你一個人沒地方去。」居民們也紛紛勸他先休息，避免再危險行動。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
