捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，傍晚居民正在整理家園。記者季相儒／攝影

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證，確保每一分愛心都能送到真正需要的人手中。

為守護大眾善心，行政院呼籲各界捐款時應特別留意以下事項，防範詐騙：

一、認明官方專戶：衛生福利部已成立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，即日起接受外界捐款，並將專款專用於災區的援助與重建。（戶名：財團法人賑災基金會，土地銀行長春分行（005），帳號：102-005-201-966）

二、使用正確管道：除衛福部專戶外，亦可利用四大超商門市機台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款；或透過Line Pay「愛心捐款」平台（114年9月25日下午1時起），點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款。

三、留意詐騙手法：詐騙集團常利用假冒政府或慈善單位名義，透過不明連結的簡訊、虛假募款網站或製作影音短片等方式，透過「網路身分認證」、「網路金流認證」等話術行騙。

行政院再次強調，如收到可疑簡訊或看到可疑募款帳號，請立即撥打165反詐騙專線求證，或上數位發展部「網路詐騙通報查詢網」進行查詢與檢舉，共同遏止不法行為。

