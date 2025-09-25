花蓮光復鄉產業受重創 居民盼協助重建生機

「很感謝外界捐助物資，但最重要是協助當地產業重建！」針對光復鄉馬太鞍溪溢流，造成大量民房、農田與果園遭到沖毀，有災民受訪時強調，除了物資捐助以外，民眾更關心被毀掉的產業怎麼重建，「都沒辦法活下去了，還講什麼橋跟堤防！」住在當地的志工陸秀麗老師也說，她希望捐款能用在協助在地的產業重建。

專款協助光復發展

本報記者在馬太鞍教會訪問的一位災民，他表示有接到撤離通知，但因為自己是做農產品的，必須回去顧生產線，結果溢流到達的時間比預期早，所幸最後還是有順利避難。但他歎說，自己經營10多年的工廠沒有了，還欠了2、3千萬的債，他希望政府除了募集物資以外，也要設法讓當地的產業恢復經營。

該位災民建議政府可以仿效台南，制定特別條例，讓這次受到堰塞湖災害的產業可以有重建的經費。他強調，花蓮縣很多預算看得到，但根本吃不到，其實光復鄉從好久以前就有原住民文化流傳，如果沒有協助恢復在地文化與隨著文化發展的產業，那花東還有什麼旅遊的價值？

一切泡湯欲哭無淚

「重建才能讓偏鄉青年看到希望！」該災民歎說，原本偏鄉就面臨大量青年出走問題，年輕人覺得沒有希望，這次災害以後就更加絕望，他希望救災不要再吵吵鬧鬧，政府應該儘速召集地方的代表、產業代表，並由第三方監督政府協助重建產業的措施或是特別預算。

聊到自己的處境，他說自己的手機、電腦通通都被沖走，原本要去板橋推廣觀光農業，現在對方完全聯絡不上他，他的心很痛，但為了撐住這個家，又不要連累子女，他說他不能哭。

不夠的是謀生援助

長期住在光復鄉的志工老師陸秀麗受訪時則說，她有很多朋友的受災狀況相當嚴重，包括有在菜市場賣海鮮冷凍食品的，由於淤泥高達150公分，該位朋友的冰櫃沒有電、在市場放三天，所有食物通通壞掉，預計賠了4、50萬。她觀察現場說，其實救災物資已經相當充足，如今還有出現不知道怎麼分配的狀況。

「真的要幫忙的話，最好要幫助建立在地的產業！」陸秀麗說，可行的做法包括邀集企業捐款中立的帳戶，並由有公信力的單位進行徵信，類似窮人銀行的模式，將錢直接給地方的產業，雖然不收利息，但獲利後的第一桶金需要回饋淨利的10%，讓循環可以持續下去，才能真正長久的幫到地方發展。

別讓青年失去夢想

「授人以魚不如授人以漁！」陸秀麗歎說，她之前曾經在光復鄉舉行座談會，邀請家長與小孩參加，主題是「我的未來不是夢」，結果只有幾位阿公阿嬤來，還有幾個部落小孩，被問到有沒有夢想時幾乎都不敢說自己有夢想，希望在這次重災後，不要只留給光復物資，還要留下謀生與發展的知識和經驗。

