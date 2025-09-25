獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小沂，屋內的阿婆（乾姑姑）昨發現已罹難，阿公（乾姑丈）仍未見身影，今仍持續搜尋。小沂今也在母親陪伴下感謝屏東搜救團隊。
屏東縣消防局搜救團隊今天任務是持續尋找小沂失聯的「阿公（乾姑丈）」，根據小沂描述，「阿公救了我」，搜救隊員研判阿公還在屋內，阿婆（乾姑姑）昨發現時在屋頂燈具旁，其遺體昨傍晚抬出。
搜救人員今再與小沂確認阿公位置，因為一直找不到阿公， 搜救人員問小沂「阿公確定在裡面嗎？」，小沂說，「阿公在裡面還沒出來，淹水的時候，阿公把我撐高，要我出去」。搜救人員告訴小沂，「我們會回去救阿公」，小沂答「謝謝叔叔，要把阿公救出來！」
小沂今到指揮站謝謝屏東搜救隊員們，特搜隊員們拿糖果餅乾請她吃，場面溫馨讓人感動。
「困難的地方就在於水！又有一波水流下來，一點點溢流讓水又倒灌進去！」搜救人員在鐵皮屋頂上開了許多洞，在屋頂旁不斷將屋內的積水舀出來，讓屋內的水位下降，當水變少後，開始清除淤泥，但就是怕又遇水倒灌，只能盡力去做，一旁也有怪手待命開挖，屋內的淤泥約有2.5公尺深的高度。
有搜救隊員形容，在花蓮光復鄉水災搶救中最感動人心的一件事，妹妹說，「阿公救了我，我要把阿公救出來！」。
屏東縣長周春米今晚也在臉書發文說，「孩子的感謝，溫暖人心！家人的大愛，創造奇蹟！特搜的拚勁，感動無比！」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言