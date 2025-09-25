獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小沂，屋內的阿婆（乾姑姑）昨發現已罹難，阿公（乾姑丈）仍未見身影，今仍持續搜尋。小沂今也在母親陪伴下感謝屏東搜救團隊。

屏東縣消防局搜救團隊今天任務是持續尋找小沂失聯的「阿公（乾姑丈）」，根據小沂描述，「阿公救了我」，搜救隊員研判阿公還在屋內，阿婆（乾姑姑）昨發現時在屋頂燈具旁，其遺體昨傍晚抬出。

搜救人員今再與小沂確認阿公位置，因為一直找不到阿公， 搜救人員問小沂「阿公確定在裡面嗎？」，小沂說，「阿公在裡面還沒出來，淹水的時候，阿公把我撐高，要我出去」。搜救人員告訴小沂，「我們會回去救阿公」，小沂答「謝謝叔叔，要把阿公救出來！」

小沂今到指揮站謝謝屏東搜救隊員們，特搜隊員們拿糖果餅乾請她吃，場面溫馨讓人感動。

「困難的地方就在於水！又有一波水流下來，一點點溢流讓水又倒灌進去！」搜救人員在鐵皮屋頂上開了許多洞，在屋頂旁不斷將屋內的積水舀出來，讓屋內的水位下降，當水變少後，開始清除淤泥，但就是怕又遇水倒灌，只能盡力去做，一旁也有怪手待命開挖，屋內的淤泥約有2.5公尺深的高度。

有搜救隊員形容，在花蓮光復鄉水災搶救中最感動人心的一件事，妹妹說，「阿公救了我，我要把阿公救出來！」。

屏東縣長周春米今晚也在臉書發文說，「孩子的感謝，溫暖人心！家人的大愛，創造奇蹟！特搜的拚勁，感動無比！」。 6歲女童小沂受困鐵皮屋頂內近兩天，昨天被搜救人員發現後救出，今天特別回到指揮站感謝搜救人員的救援。記者劉星君／翻攝 屏東縣搜救人員今天仍在持續找尋女童小沂失聯的阿公（乾姑丈），從鐵皮屋頂中不斷地將屋內的水舀出來。記者劉星君／翻攝

