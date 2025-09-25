快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
6歲女童小沂受困鐵皮屋頂內近兩天，昨天被搜救人員發現後救出，今天特別回到指揮站感謝搜救人員的救援。記者劉星君／翻攝
6歲女童小沂受困鐵皮屋頂內近兩天，昨天被搜救人員發現後救出，今天特別回到指揮站感謝搜救人員的救援。記者劉星君／翻攝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小沂，屋內的阿婆（乾姑姑）昨發現已罹難，阿公（乾姑丈）仍未見身影，今仍持續搜尋。小沂今也在母親陪伴下感謝屏東搜救團隊。

屏東縣消防局搜救團隊今天任務是持續尋找小沂失聯的「阿公（乾姑丈）」，根據小沂描述，「阿公救了我」，搜救隊員研判阿公還在屋內，阿婆（乾姑姑）昨發現時在屋頂燈具旁，其遺體昨傍晚抬出。 

搜救人員今再與小沂確認阿公位置，因為一直找不到阿公， 搜救人員問小沂「阿公確定在裡面嗎？」，小沂說，「阿公在裡面還沒出來，淹水的時候，阿公把我撐高，要我出去」。搜救人員告訴小沂，「我們會回去救阿公」，小沂答「謝謝叔叔，要把阿公救出來！」

小沂今到指揮站謝謝屏東搜救隊員們，特搜隊員們拿糖果餅乾請她吃，場面溫馨讓人感動。

「困難的地方就在於水！又有一波水流下來，一點點溢流讓水又倒灌進去！」搜救人員在鐵皮屋頂上開了許多洞，在屋頂旁不斷將屋內的積水舀出來，讓屋內的水位下降，當水變少後，開始清除淤泥，但就是怕又遇水倒灌，只能盡力去做，一旁也有怪手待命開挖，屋內的淤泥約有2.5公尺深的高度。

有搜救隊員形容，在花蓮光復鄉水災搶救中最感動人心的一件事，妹妹說，「阿公救了我，我要把阿公救出來！」。

屏東縣長周春米今晚也在臉書發文說，「孩子的感謝，溫暖人心！家人的大愛，創造奇蹟！特搜的拚勁，感動無比！」。

6歲女童小沂受困鐵皮屋頂內近兩天，昨天被搜救人員發現後救出，今天特別回到指揮站感謝搜救人員的救援。記者劉星君／翻攝
6歲女童小沂受困鐵皮屋頂內近兩天，昨天被搜救人員發現後救出，今天特別回到指揮站感謝搜救人員的救援。記者劉星君／翻攝
屏東縣搜救人員今天仍在持續找尋女童小沂失聯的阿公（乾姑丈），從鐵皮屋頂中不斷地將屋內的水舀出來。記者劉星君／翻攝
屏東縣搜救人員今天仍在持續找尋女童小沂失聯的阿公（乾姑丈），從鐵皮屋頂中不斷地將屋內的水舀出來。記者劉星君／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 女童 周春米

延伸閱讀

盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是他的故鄉

花蓮堰塞湖溢流釀災 慈濟評估清掃區設小型醫療站

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

中職／為花蓮光復水災逝者默哀 台北大巨蛋肅靜

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站

強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整...

捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，4...

馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題

花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖近日溢流，大量河水挾帶黑色泥沙沖刷下，即使河水退去、雨停後路面仍相當泥濘顛簸難行，多處封路。現場除了馬太鞍教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資。教會裡民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。