花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。災情消息一出，許多民眾自發前往災區，投入救災與關懷行動，協助清理淤泥、提供物資，展現台灣社會在天災面前的互助精神與溫暖人情。

一名網友在Threads上發文表示，「平常日鮮少人煙的光復車站，充滿台灣人不分你我的愛，向每一位願意的你／妳致敬」，從照片中可看出民眾攜帶物資、步出光復車站的月台，展現對受災地區的關懷與支持，引來網友們紛紛留言，「ㄧ方有難，十方馳援，他們的到來讓人覺得不孤軍奮戰」、「看了很感動，感謝各路英雄們」、「台灣人真的很棒」、「不少人穿雨鞋去欸，好感動」、「好棒的一群人」、「感動的一幕」、「這一幕讓我起雞皮疙瘩，很感動」。

更有民眾分享自己前往花蓮救災的暖心經歷，他表示到小北百貨採購物資時，結帳小姐看到他買了許多救災用的東西，立刻熱心幫忙搬到車上，甚至旁邊的陌生先生也詢問是否還需要其他物資。這名民眾感動地寫下：「我不是一個人，我開車帶著四位朋友一起去花蓮，我們好棒！」。

網友們大讚「謝謝你們，身為花蓮人的我感謝你們用行動來協助幫忙」、「這才是我們熟悉的台灣，災害發生時，每個人都發自內心主動幫忙，發揮人溺己溺的精神，義無反顧不求回報的付出自己能力範圍能做到的任何事」、「台灣人就是這麼有愛」、「這幾天災情看得心情很沈重很難過，但看到大家全員動起來一起恢復家園，這件事讓人很感動很暖」。

此外，一名男網友也前往光復鄉的一間照相館協助清理淤泥，影片中可見館內地面滿布泥濘，民眾齊心協力鏟除，場面十分感人，讓店家老闆哽咽表示：「非常感謝，你們看我都快哭了」。男網友也貼心提醒，若想前往花蓮參與救災，可準備布手套或塑膠手套，至五金行或生活百貨購買四角形圓鍬，同時別忘了穿著長型雨鞋並攜帶水桶，以便更有效率地協助清理工作。

許多網友紛紛回應，「辛苦了，大家也一起幫忙分享」、「救災義工，令人敬佩」、「記得補充水分和熱量，天佑花蓮、天佑台灣」、「辛苦了，感恩，注意安全」、「謝謝你去第一線救災」。《聯合新聞網》也呼籲大眾共同響應救援行動，強調影片中展現的溫暖與堅毅，不僅是一股力量，更是台灣社會互助精神的最佳寫照。

馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，泥流摧毀住戶家園，一大早住戶忙著清除淤泥，清出的爛泥在家門前堆成小山。記者杜建重／攝影

