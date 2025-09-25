快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。災情消息一出，許多民眾自發前往災區，投入救災與關懷行動，協助清理淤泥、提供物資，展現台灣社會在天災面前的互助精神與溫暖人情。

一名網友在Threads發文表示，「平常日鮮少人煙的光復車站，充滿台灣人不分你我的愛，向每一位願意的你／妳致敬」，從照片中可看出民眾攜帶物資、步出光復車站的月台，展現對受災地區的關懷與支持，引來網友們紛紛留言，「ㄧ方有難，十方馳援，他們的到來讓人覺得不孤軍奮戰」、「看了很感動，感謝各路英雄們」、「台灣人真的很棒」、「不少人穿雨鞋去欸，好感動」、「好棒的一群人」、「感動的一幕」、「這一幕讓我起雞皮疙瘩，很感動」。

更有民眾分享自己前往花蓮救災的暖心經歷，他表示到小北百貨採購物資時，結帳小姐看到他買了許多救災用的東西，立刻熱心幫忙搬到車上，甚至旁邊的陌生先生也詢問是否還需要其他物資。這名民眾感動地寫下：「我不是一個人，我開車帶著四位朋友一起去花蓮，我們好棒！」。

網友們大讚「謝謝你們，身為花蓮人的我感謝你們用行動來協助幫忙」、「這才是我們熟悉的台灣，災害發生時，每個人都發自內心主動幫忙，發揮人溺己溺的精神，義無反顧不求回報的付出自己能力範圍能做到的任何事」、「台灣人就是這麼有愛」、「這幾天災情看得心情很沈重很難過，但看到大家全員動起來一起恢復家園，這件事讓人很感動很暖」。

此外，一名男網友也前往光復鄉的一間照相館協助清理淤泥，影片中可見館內地面滿布泥濘，民眾齊心協力鏟除，場面十分感人，讓店家老闆哽咽表示：「非常感謝，你們看我都快哭了」。男網友也貼心提醒，若想前往花蓮參與救災，可準備布手套或塑膠手套，至五金行或生活百貨購買四角形圓鍬，同時別忘了穿著長型雨鞋並攜帶水桶，以便更有效率地協助清理工作。

許多網友紛紛回應，「辛苦了，大家也一起幫忙分享」、「救災義工，令人敬佩」、「記得補充水分和熱量，天佑花蓮、天佑台灣」、「辛苦了，感恩，注意安全」、「謝謝你去第一線救災」。《聯合新聞網》也呼籲大眾共同響應救援行動，強調影片中展現的溫暖與堅毅，不僅是一股力量，更是台灣社會互助精神的最佳寫照。

馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，泥流摧毀住戶家園，一大早住戶忙著清除淤泥，清出的爛泥在家門前堆成小山。記者杜建重／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 台灣人 災害 義工 暴雨 影片 Threads

