影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
康男經台南搜救人員在該建物1樓處製造相對穩定環境，由特搜人員扶持度過爛泥巴，後續交由救護車後送醫院。圖／讀者提供
康男經台南搜救人員在該建物1樓處製造相對穩定環境，由特搜人員扶持度過爛泥巴，後續交由救護車後送醫院。圖／讀者提供

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，40歲康姓男子表示有就醫需求但行動不便，無法爬梯，經特搜人員利用雙階梯上2樓接觸患者，扶持他經過爛泥巴後，交由救護車後送醫院就醫。

台南特搜隊上午8時出發，約下午3時到達花蓮縣光復鄉。一抵達災區，下午3時30分許出動學士街協助後送勤務，3時48分到達現場，發現1樓大門深鎖，從2樓進入，再經搜救犬協尋，確認現場無人而收隊。

下午4時許再次出動，利用雙階梯上中山路二段2樓接觸康男，他表示，有就醫需求但行動不便，無法爬梯。經搜救人員在該建物1樓處製造相對穩定環境，由特搜人員扶持度過爛泥巴，後續交由救護車後送醫院。

台南市消防局指出，因應花蓮光復地區嚴重災情，為協助花蓮縣政府進行災後搜救與復原工作，特搜大隊上午8時完成集結整備，即將前往花蓮災區支援。

這次特搜隊共出動人員17名、船艇4艘、搜救犬1隻、5輛救災車輛並攜帶生命探測器、空拍機、照明設備、發電機、潛水、繩索、救生等搜救裝備。消防局指出，所有人員皆具備豐富的救災經驗與專業技能，能在複雜的環境中執行各項搜救任務。

台南市長黃偉哲為特搜隊加油，也為花蓮集氣，期許特搜隊在確保自身安全的前提下，發揮專業精神，全力協助花蓮民眾脫困。他表示，當花蓮有需要，台南絕對義不容辭，希能盡速為花蓮帶來援助。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 台南

