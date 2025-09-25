花蓮堰塞湖溢流釀災 慈濟評估清掃區設小型醫療站

快訊

中央社／ 花蓮縣25日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮慈濟醫院醫療團隊25日前往光復糖廠喜悅樓進駐醫療站，提供中西醫等專科醫護。圖／中央社（慈濟基金會提供）
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮慈濟醫院醫療團隊25日前往光復糖廠喜悅樓進駐醫療站，提供中西醫等專科醫護。圖／中央社（慈濟基金會提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，慈濟基金會今天動員243名志工、民眾投入災後復原，慈濟也表示，因光復市區診所受災，有民眾缺乏藥物、受傷，評估在清掃區域設立小型醫療站。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，花蓮慈濟醫院醫療團隊今天上午前往光復糖廠喜悅樓進駐醫療站；慈濟基金會上午也動員243名慈濟志工與社會大眾進行清掃工作。

根據慈濟基金會發布新聞資料，今天上午由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文率隊，共同為光復鄉受災區域進行清掃工作，慈發處主任呂芳川也叮嚀志工，遇到有需要後續關懷民眾記得提報給慈濟花蓮本會。

慈濟表示，由於光復市區診所也受災，有民眾缺乏藥物、受傷，因為清理家園或缺乏交通工具而無法前往光復糖廠醫療站，慈濟也評估在清掃區域設立小型醫療站。

新聞稿中，有剛在慈濟醫院動完骨科手術的黃姓民眾說，溢堤時差點跑不出來，後來才趕快到樓上，日常藥沒了。她也說，剛開完髖關節沒多久，動也不方便、搬也搬不動，年輕人都在外地，很高興有很多人來幫忙。

花蓮光復鄉清理家園停水苦不堪言 政院承諾今晚全面復水

捐款前要注意！花蓮堰塞湖溢流釀死傷 刑事局籲提高警覺當心被騙

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

保誠人壽攜手保誠公益基金緊急挹注150萬元 支援花蓮災後救助與重建

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站

強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整...

捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，4...

馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題

花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖近日溢流，大量河水挾帶黑色泥沙沖刷下，即使河水退去、雨停後路面仍相當泥濘顛簸難行，多處封路。現場除了馬太鞍教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資。教會裡民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊...

