花蓮堰塞湖溢流釀災 慈濟評估清掃區設小型醫療站

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，慈濟基金會今天動員243名志工、民眾投入災後復原，慈濟也表示，因光復市區診所受災，有民眾缺乏藥物、受傷，評估在清掃區域設立小型醫療站。

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，花蓮慈濟醫院醫療團隊今天上午前往光復糖廠喜悅樓進駐醫療站；慈濟基金會上午也動員243名慈濟志工與社會大眾進行清掃工作。

根據慈濟基金會發布新聞資料，今天上午由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文率隊，共同為光復鄉受災區域進行清掃工作，慈發處主任呂芳川也叮嚀志工，遇到有需要後續關懷民眾記得提報給慈濟花蓮本會。

慈濟表示，由於光復市區診所也受災，有民眾缺乏藥物、受傷，因為清理家園或缺乏交通工具而無法前往光復糖廠醫療站，慈濟也評估在清掃區域設立小型醫療站。

新聞稿中，有剛在慈濟醫院動完骨科手術的黃姓民眾說，溢堤時差點跑不出來，後來才趕快到樓上，日常藥沒了。她也說，剛開完髖關節沒多久，動也不方便、搬也搬不動，年輕人都在外地，很高興有很多人來幫忙。

商品推薦