聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮光復鄉清理家園停水苦不堪言 政院承諾今晚全面復水
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成當地嚴重死傷與財損，自來水廠也停水。行政院前進協調所指出，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復，讓受災居民生活逐步回歸正常。
馬太鞍溪堰塞湖23日因累積雨量過大發生溢流，洪水瞬間沖斷馬太鞍溪橋，更沖破堤防直衝光復鄉部落與市區道路，水深一度接近一層樓高。許多民眾的住家、車輛被淹沒或沖走，部分居民還曾一度受困，驚險場景歷歷在目。
經過連續兩天間歇性降雨，今天終於放晴，讓救援工作得以加快腳步，搜救行動持續進行，不過光復市區主要道路仍有厚重土石堆積，交通單位持續實施交管，導致週邊道路壅塞不斷。天氣轉晴後，大量塵土飄散，加上部分住戶仍未完全復水，許多災民只能邊忍受缺水不便，邊努力清理家園，過程相當辛苦。
行政院前進協調所表示，持續與地方單位合作，加快基礎設施修復，目前自來水已恢復約50％，預估今晚可全面恢復供水，讓災區居民能在清理環境之際，逐步回到正常生活。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言