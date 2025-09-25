快訊

花蓮光復鄉清理家園停水苦不堪言 政院承諾今晚全面復水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉民辛苦整理家園，面對滿地泥濘深感無奈。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉民辛苦整理家園，面對滿地泥濘深感無奈。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成當地嚴重死傷與財損，自來水廠也停水行政院前進協調所指出，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復，讓受災居民生活逐步回歸正常。

馬太鞍溪堰塞湖23日因累積雨量過大發生溢流，洪水瞬間沖斷馬太鞍溪橋，更沖破堤防直衝光復鄉部落與市區道路，水深一度接近一層樓高。許多民眾的住家、車輛被淹沒或沖走，部分居民還曾一度受困，驚險場景歷歷在目。

經過連續兩天間歇性降雨，今天終於放晴，讓救援工作得以加快腳步，搜救行動持續進行，不過光復市區主要道路仍有厚重土石堆積，交通單位持續實施交管，導致週邊道路壅塞不斷。天氣轉晴後，大量塵土飄散，加上部分住戶仍未完全復水，許多災民只能邊忍受缺水不便，邊努力清理家園，過程相當辛苦。

行政院前進協調所表示，持續與地方單位合作，加快基礎設施修復，目前自來水已恢復約50％，預估今晚可全面恢復供水，讓災區居民能在清理環境之際，逐步回到正常生活。

