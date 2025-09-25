快訊

花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

捐款前要注意！花蓮堰塞湖溢流釀死傷 刑事局籲提高警覺當心被騙

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
刑事局。圖/本報資料照片
刑事局今天傍晚提醒，花蓮水災造成傷亡，不少民眾開始紛紛解囊希望幫助災民度過難關，但以往有歹徒利用民眾善心行騙善款，因此捐款時，要確定捐款管道。

刑事局指出，樺加沙颱風重創花東，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水挾帶滾滾泥砂沖進花蓮光復市區釀嚴重水災，至今已造成重大傷亡。各界分別祭出捐款，讓受災民眾感受到全台四方的善意。

不過以往重大災難後，網路會出現詐騙集團藉由捐款利用民眾的善心行騙，截至今年9月25日止，目前雖未接獲有類似詐騙案件，但根據先前案例，曾有假冒「0403花蓮地震捐款」、「祈福千紙鶴」等慈善捐款詐騙手法，誘騙民眾匯款後，還要求提供個人資料、銀行帳戶及密碼，甚至進一步提供假客服指示民眾操作網路銀行，最終金錢被洗劫一空。

警方說，目前行政院責成衛福部所轄公設「財團法人賑災基金會」啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自今年9月25日起接受外界捐款，只提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯4種管道，預期詐騙集團可能成立模仿官方募款管道，並利用社群媒體FB、LINE、IG、Treads、電子郵件或簡訊散布資訊，誘導民眾點擊網址、匯款或提供個人資料，民眾只要發現支付管道非以上4種，或利用其他名義如非本次指定法人及個人帳戶進行私下募款，應提高警覺。

刑事局呼籲，民眾善心賑災捐款應選擇正規官方管道，以免被詐騙集團利用賑災名義，欺騙社會大眾的愛心捐款，有任何捐款或方式有疑慮，可主動洽詢中央衛生福利部與當地縣市政府、鄉鎮市區公所或社會救助機構連繫查證，不要依賴單一訊息或簡訊指示行動，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保護個人財務安全。

衛福部網站提供募款資訊: https://www.mohw.gov.tw/cp-16-84056-1.html

