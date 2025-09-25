馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題
花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖近日溢流，大量河水挾帶黑色泥沙沖刷下，即使河水退去、雨停後路面仍相當泥濘顛簸難行，多處封路。現場除了馬太鞍教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資。教會裡民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊，碗內有雞腿、排骨、青菜、炒蛋與白飯等菜色。但因教會內沒有冷氣，民眾只能在木製長凳上將就休息。
太偏鄉先空投物資
馬太鞍溪溢流後第3天，本報記者搭乘火車前往光復，在快到車站時就看到大量軍車、砂石車在路上來回行駛。下車後，光復車站的周圍馬路標示全部消失，周圍的地上全部是灰黑色的泥砂。以往相對清冷的光復街上擠滿了許多車輛，包括一般民眾用車、軍車等，顯得水洩不通，許多國軍在大太陽下賣力鏟土、清理淤泥。
花蓮秀林鄉及萬榮鄉部分也受災嚴重。特搜小組率先進入崩塌區，逐戶搜尋失聯民眾，工兵部隊則使用推土機清出運輸道路，化學兵負責汙泥消毒以防疫病擴散。CH-47直升機克服地形限制，直接空投緊急物資，包括熱食、水資源及臨時浴室設備，優先供應災民。
居住條件不好受
在前往光復淨水廠與馬太鞍教會的路上，還有地方的淹水尚未完全排除，路上還有被洪水沖到二樓的車子尚未清理。路上雖然被清理的差不多了，但還是有地方還有大型家具尚未清理完成。教會裡面大約有百位災民，雖然吃飯不用擔心，但住宿與洗澡成為最大的問題，且教會內沒有冷氣，民眾只能在木製長凳上將就休息。
現場除了教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資，但廟方希望能更清楚當地需要什麼以後再運送，後來便找光復鄉的鄉民代表協調。民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊，碗內有雞腿、排骨、青菜、炒蛋與白飯等菜色。教會也宣布，光復糖廠的民宿提供免費洗澡，因為教會只有一個水塔，若大家都洗又會缺水。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言