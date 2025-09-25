快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
光復鄉在洪水退去後，尚未完全清理完全，仍有大量淤泥與遭沖毀的車子在路上。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
光復鄉在洪水退去後，尚未完全清理完全，仍有大量淤泥與遭沖毀的車子在路上。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖近日溢流，大量河水挾帶黑色泥沙沖刷下，即使河水退去、雨停後路面仍相當泥濘顛簸難行，多處封路。現場除了馬太鞍教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資。教會裡民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊，碗內有雞腿、排骨、青菜、炒蛋與白飯等菜色。但因教會內沒有冷氣，民眾只能在木製長凳上將就休息。

太偏鄉先空投物資

馬太鞍溪溢流後第3天，本報記者搭乘火車前往光復，在快到車站時就看到大量軍車、砂石車在路上來回行駛。下車後，光復車站的周圍馬路標示全部消失，周圍的地上全部是灰黑色的泥砂。以往相對清冷的光復街上擠滿了許多車輛，包括一般民眾用車、軍車等，顯得水洩不通，許多國軍在大太陽下賣力鏟土、清理淤泥。

花蓮秀林鄉及萬榮鄉部分也受災嚴重。特搜小組率先進入崩塌區，逐戶搜尋失聯民眾，工兵部隊則使用推土機清出運輸道路，化學兵負責汙泥消毒以防疫病擴散。CH-47直升機克服地形限制，直接空投緊急物資，包括熱食、水資源及臨時浴室設備，優先供應災民。

部落教室堆滿各地來援助的物資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
部落教室堆滿各地來援助的物資。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

居住條件不好受

在前往光復淨水廠與馬太鞍教會的路上，還有地方的淹水尚未完全排除，路上還有被洪水沖到二樓的車子尚未清理。路上雖然被清理的差不多了，但還是有地方還有大型家具尚未清理完成。教會裡面大約有百位災民，雖然吃飯不用擔心，但住宿與洗澡成為最大的問題，且教會內沒有冷氣，民眾只能在木製長凳上將就休息。

現場除了教會協助安置災民外，花蓮城隍廟也有運送物資，但廟方希望能更清楚當地需要什麼以後再運送，後來便找光復鄉的鄉民代表協調。民眾在傍晚爭先恐後的到熱食區排隊，碗內有雞腿、排骨、青菜、炒蛋與白飯等菜色。教會也宣布，光復糖廠的民宿提供免費洗澡，因為教會只有一個水塔，若大家都洗又會缺水。

安置在教會的民眾只能將就在椅子上休息。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
安置在教會的民眾只能將就在椅子上休息。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 災民 洪水

延伸閱讀

家園遇洪水…花蓮災民冒險返家遭大水夾困 鄰居急呼叫國軍成功救援

影／祈求救援順利…台中特搜剛拜完土地公 在草叢尋獲花蓮災民遺體

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

赴馬太鞍教會探視 總統賴清德允補助災民旅館住宿

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

樺加沙重創花蓮 國泰金控董事長與國泰人壽共投入2,000萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控（2882）董事長蔡...

國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站

強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整...

捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。