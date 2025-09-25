颱風樺加沙重創花蓮 台灣大哥大啟動多項災後關懷措施

颱風樺加沙豪雨襲擊，造成花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流，光復鄉受災嚴重，受馬太鞍溪橋斷橋影響，少部分基站障礙，台灣大哥大（3045）表示，緊急動員工程人員及搶修機具，全力投入災區進行搶修及修復作業，提供災區網路涵蓋與通訊支援，24日晚間已全數恢復通訊。

台灣大指出，22日提前於光復鄉部署衛星行動車備援，風災期間提供良好網路涵蓋，同時於9月26日啟動關懷服務，包括手機優惠、免費手機租借服務、暫緩催收帳單、免費換補卡、免費充電等5大災後關懷措施，協助災民恢復通訊與生活所需。

台灣大指出，手機優惠部分，9月26日至10月31日至花蓮縣6家myfone門市（花蓮民國直營服務中心、花蓮舊站直營服務中心、吉安中華直營服務中心、花蓮林森直營服務中心、花蓮中山加盟服務中心、花蓮中正加盟服務中心），指定手機機款單購62折起，5G手機vivo Y29s只要4,990元（單購手機62折優惠，原價7,990元），5G手機單購最低只要4,242元（moto g34，台灣大哥大電信獨家），4G手機單購最低只要3,990元（OPPO A3x）；攜碼、新申辦或續約指定手機專案，手機專案價最高折4,000元。

此外，提供免費手機租借服務，台灣大指出，針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶，9月26至10月31日於花蓮縣的4家直營myfone門市提供免費手機租借14天的服務。

同時，台灣大指出，暫緩催收帳單、免費換補卡、免費充電，針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶，台灣大哥大即日起至10月31日將暫緩催收帳單作業；針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶，9月26日至10月31日於花蓮地區myfone門市提供免費換補卡服務；花蓮地區myfone門市皆提供免費充電服務。

