花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍有14人失聯，盡管天色已暗，救援工作仍持續，由救難人員帶著照明設備、金屬探測器等，還出動9隻搜救犬，徒步涉水搜尋，希望找到失聯民眾的下落。

前天下午馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖入市區，隨著黃金72小時救援時間一分一秒過去，搶救工作持續進行。根據花蓮縣災害應變中心前進指揮所資料，目前死亡人數達16人，仍有14人失聯。

「每分每秒都在和時間賽跑。」花蓮縣消防局長吳兆遠說，很多失聯的地點因為積水及泥濘無法進入，現在由救災人員徒步涉水，甚至坐在怪手抓斗上，努力克服困難，挺進到失聯地點。

吳兆遠說，目前有各縣市共9個單位支援，加上花蓮縣消防局，約有400名人力投入搜救工作，主要搜救熱區仍是在這次淹水最嚴重的佛祖街一帶，現在由救難人員以輪班方式，攜帶照明設備、金屬探測器、生命探測儀，全力搜尋，今天還有9隻搜救犬加入，盼能早日找到失蹤的民眾。

花蓮縣光復鄉洪災第三天，市區仍到處積水，滿布泥濘。記者劉學聖／攝影 花蓮縣光復鄉災情慘重，已16死，仍有14人失聯，救難人員與時間賽跑持續搜尋。圖／花蓮縣消防局提供

商品推薦