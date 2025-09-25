快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 民團調度機具協助清掃

中央社／ 台北25日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民間團體持續展開救助行動，包含調度小型山貓等機具，協助志工清掃家戶堆積的淤泥，也發放物資，並烹煮熱食，陪伴與關懷災民。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情，民團在災情發生後積極展開救助行動，基督教救助協會今天發布新聞稿指出，已立即啟動1919救災網絡，並於昨天結合14間在地1919服務中心與在地教會，展開緊急救助行動。

基督教救助協會表示，除了將「太巴塱中繼倉」轉為安置所，與地方教會共同安置近360名災民，也承接縣府物資管理工作，徵召志工投入家戶清掃與環境消毒。

基督教救助協會指出，今天協會人員與志工已進入受災嚴重區域，透過多個1919服務中心投入志工協助家戶清掃，現場可見受災戶家中淤泥堆積達30至60公分深，因此積極調度小型山貓等機具，盼提升志工工作效率，讓受災家庭盡快重建家園。

根據協會統計，今天共動員14間1919服務中心與教會志工共43人，分別協助家戶清理以及物資管理。

基督教芥菜種會則表示，已在花蓮玉里中心辦公室設置前進指揮所，持續調度飲用水等生活物資，並進行災後家園清理，也持續從花蓮、台東、台南各地集結物資，連夜送往太巴塱教會、大進國小等安置據點。

芥菜種會指出，今天上午也在太巴塱教會煮大鍋麵並加熱冷凍料理包，送往當地7個文健站，照顧約200名長輩的餐食等，也呼籲社會大眾持續支持花蓮災區的需要。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 災後 受災戶

延伸閱讀

保誠人壽攜手保誠公益基金緊急挹注150萬元 支援花蓮災後救助與重建

樺加沙颱風重創花蓮造成嚴重傷亡 鍾東錦以個人身分捐助百萬

中職／王尉永老家成為受災戶 哥哥是軍人第一時間支援救災

中職／家人預防性撤離都平安 王威晨和周思齊連絡全力幫忙

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

樺加沙重創花蓮 國泰金控董事長與國泰人壽共投入2,000萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控（2882）董事長蔡...

國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站

強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整...

捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。