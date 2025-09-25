花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 民團調度機具協助清掃

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民間團體持續展開救助行動，包含調度小型山貓等機具，協助志工清掃家戶堆積的淤泥，也發放物資，並烹煮熱食，陪伴與關懷災民。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情，民團在災情發生後積極展開救助行動，基督教救助協會今天發布新聞稿指出，已立即啟動1919救災網絡，並於昨天結合14間在地1919服務中心與在地教會，展開緊急救助行動。

基督教救助協會表示，除了將「太巴塱中繼倉」轉為安置所，與地方教會共同安置近360名災民，也承接縣府物資管理工作，徵召志工投入家戶清掃與環境消毒。

基督教救助協會指出，今天協會人員與志工已進入受災嚴重區域，透過多個1919服務中心投入志工協助家戶清掃，現場可見受災戶家中淤泥堆積達30至60公分深，因此積極調度小型山貓等機具，盼提升志工工作效率，讓受災家庭盡快重建家園。

根據協會統計，今天共動員14間1919服務中心與教會志工共43人，分別協助家戶清理以及物資管理。

基督教芥菜種會則表示，已在花蓮玉里中心辦公室設置前進指揮所，持續調度飲用水等生活物資，並進行災後家園清理，也持續從花蓮、台東、台南各地集結物資，連夜送往太巴塱教會、大進國小等安置據點。

芥菜種會指出，今天上午也在太巴塱教會煮大鍋麵並加熱冷凍料理包，送往當地7個文健站，照顧約200名長輩的餐食等，也呼籲社會大眾持續支持花蓮災區的需要。

商品推薦