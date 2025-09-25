保誠人壽攜手保誠公益基金緊急挹注150萬元 支援花蓮災後救助與重建
颱風「樺加沙」日前來襲，外圍環流帶來瞬間豪大雨，引致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖在9月23日出現溢流，泥水挾帶土石衝入下游聚落，造成嚴重災情，地方持續進行搜救與復建工作。為即刻投入協助，保誠人壽25日宣布，攜手保誠公益基金（Prudence Foundation）捐助約150萬元台幣（美金5萬元），匯入衛生福利部啟動之「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」捐款管道，由財團法人賑災基金會依權責統籌運用，優先支應災後緊急救助、臨時安置、公共設施修復與社區清理等急迫需求。
保誠人壽也啟動六大保戶關懷措施，包括保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收六個月保單借款利息、舊貸戶免收六個月保單借款利息、舊貸戶保單借款利息延緩三個月併入本金、以及快速理賠，以支援受災情影響的保戶。對於受災個案，將視情況提供必要文件之彈性與流程簡化，使受災保戶得以及時獲得所需支持。
此外，保誠人壽同步提供多元管道，確保災後服務不中斷。客服專線0809-0809-68於指定時段由專人接聽；保戶亦可依個人使用習慣，透過官方網站「保戶e點通」與智能客服「保寶」取得即時而便利的協助。
保誠人壽表示，將持續與中央及地方單位、公益夥伴保持聯繫，滾動檢視災後所需，依實際需求調整支援重點，以務實與穩健的步伐陪伴花蓮重建。保誠人壽長期致力於社會韌性與在地關懷，未來也將結合企業資源與志工能量，與各界攜手，讓受災社區早日恢復生活步調。
