獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

中央社／ 新北25日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉多處嚴重災情，新北市消防局25日表示，第一時間啟動跨縣市救援，特種搜救大隊分梯次進駐災區協助災民撤離。圖為警義消進入家戶，背起孩童撤離災區。圖／中央社（新北市消防局提供）
馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉多處嚴重災情，新北市消防局25日表示，第一時間啟動跨縣市救援，特種搜救大隊分梯次進駐災區協助災民撤離。圖為警義消進入家戶，背起孩童撤離災區。圖／中央社（新北市消防局提供）

新北消防局表示，全力支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流水患，今天再度派25名消防與義消前往災區。23日至今，動員消防、義消與民間救難共96人，搜救126件人命，協助安置173人。

新北市政府消防局發布新聞稿表示，今天派出25人接續第一梯次救援任務，持續投入搜救與安置。

消防局長陳崇岳表示，此次花蓮光復馬太鞍溪水患，災情嚴峻，新北特搜團隊責無旁貸，持續與花蓮縣政府及各救援單位緊密合作，並結合重型機具加速後續挖掘。

消防局統計，已累計動員消防、義消人員與民間救難團體共96人、2隻搜救犬、25輛消防車輛、10 架空拍機及3艘橡皮艇。至25日上午6時止，共執行126件人命搜救，並協助安置收容173名民眾。

消防局說，新北特搜人員在滾滾泥水中，組成人牆，護送長者安全通行，也成功救出3歲男童，以毛毯包裹保暖，輕聲安撫。

另外，新北特搜醫療組與當地衛生所協力設立臨時急救站，醫療團隊包含內湖三軍總醫院醫師白豐誠、台北慈濟醫院醫師陳玉龍、護理師蔡孟君、梁景皓、王為德，及新北消防高級救護技術員共計11人，攜手完成傷口清創縫合、給予抗生素，並立即展開急救復甦。

賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

影／祈求救援順利…台中特搜剛拜完土地公 在草叢尋獲花蓮災民遺體

影／砂石廠屋頂有人揮手 宜蘭縣消防局挺進花蓮光復災區救出7人

花蓮洪災傷亡慘重 羅智強批綠營趁機消滅國民黨如吃「人血饅頭」

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

樺加沙重創花蓮 國泰金控董事長與國泰人壽共投入2,000萬元助災區重建

強颱樺加沙重創花蓮，光復鄉受災嚴重。面對愈發嚴重的災情，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控（2882）董事長蔡...

國軍53工兵群增援花蓮搜救災後復原 光復鄉設沐浴站

強烈颱風樺加沙重創花蓮，造成光復鄉重大災情，第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整...

捐款花蓮慎防詐騙 行政院提醒認明官方管道

面對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝。然而，行政院提醒民眾，依據過往...

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

台南市特搜隊今整裝待發，前往花蓮支援馬太鞍溪堰塞湖溢流搜救任務，下午3時抵達光復鄉後，旋即投入救援工作，下午4時據報，4...

