新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

新北消防局表示，全力支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流水患，今天再度派25名消防與義消前往災區。23日至今，動員消防、義消與民間救難共96人，搜救126件人命，協助安置173人。

新北市政府消防局發布新聞稿表示，今天派出25人接續第一梯次救援任務，持續投入搜救與安置。

消防局長陳崇岳表示，此次花蓮光復馬太鞍溪水患，災情嚴峻，新北特搜團隊責無旁貸，持續與花蓮縣政府及各救援單位緊密合作，並結合重型機具加速後續挖掘。

消防局統計，已累計動員消防、義消人員與民間救難團體共96人、2隻搜救犬、25輛消防車輛、10 架空拍機及3艘橡皮艇。至25日上午6時止，共執行126件人命搜救，並協助安置收容173名民眾。

消防局說，新北特搜人員在滾滾泥水中，組成人牆，護送長者安全通行，也成功救出3歲男童，以毛毯包裹保暖，輕聲安撫。

另外，新北特搜醫療組與當地衛生所協力設立臨時急救站，醫療團隊包含內湖三軍總醫院醫師白豐誠、台北慈濟醫院醫師陳玉龍、護理師蔡孟君、梁景皓、王為德，及新北消防高級救護技術員共計11人，攜手完成傷口清創縫合、給予抗生素，並立即展開急救復甦。

