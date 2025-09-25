馬太鞍溪堰塞湖釀災 全球人壽提供身故保戶10萬元慰問金、加護病房5萬
颱風樺加沙重創花蓮，豪大雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，造成當地多人傷亡。全球人壽第一時間啟動重大災害關懷機制，派員關懷保戶及協助家屬快速理賠相關事宜，全力給予必要之協助。全球人壽秉持關懷保戶，將提供慰問金予傷亡保戶，並對此次事件罹難者深表哀悼，祝願傷者早日康復，度過難關。
針對花蓮災情，全球人壽將提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶提供身故新台幣10萬元、加護病房新台幣5萬元、一般住院新台幣1萬元之慰問金。保戶或家屬若有緊急事項需要聯繫，亦可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)由專人服務，亦或是與全台各通訊處業務人員聯繫。
