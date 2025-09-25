Whoscall投入急難通訊！將花蓮救災專線納認證號碼 防災避免詐騙
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉災情慘重，國民防詐App Whoscall即日起將花蓮當地救災相關單位聯絡電話全數納入「認證號碼」服務。首次將原本作為防範冒名電話、保護品牌商譽的「認證號碼」服務投入於救災通訊工作中，提升當地災民援助與物資協調作業的通訊效率，鼓勵花蓮地區民眾立即下載或更新Whoscall App。
凡經納入Whoscall「認證號碼」後，Whoscall用戶將能在有關單位來電時即時辨識，確保不漏接重要的救災電話，即使當下沒接聽，也能在未接來電中顯示來電者資訊以利即時回撥，將有利於災區的救援、捐贈物資與重建工作的通訊效率。
隨災情演變，Whoscall也將持續關注與監控災情而衍生的詐騙風險，站在防詐第一線保護花蓮與全台民眾安全。
Whoscall也指出，已暫時性納入Whoscall「認證號碼」服務的電話號碼清單，主要取自數間媒體與花蓮在地粉絲專頁，經多方比較查證。因事態緊急無法且為不影響救災作業，尚未取得每位當事人與機構之同意，如有疑義或缺漏請聯繫官方粉絲專頁或來信service@gogolook.com，以專人協助立即處理。
