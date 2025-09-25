樺加沙颱風重創花蓮造成嚴重傷亡 鍾東錦以個人身分捐助百萬

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
強烈颱風樺加沙重創花蓮，苗栗縣長鍾東錦得知後，立即以個人身分捐出100萬元，希望受災民眾能盡速重建家園。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
強烈颱風樺加沙重創花蓮，豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖嚴重溢流，大水湧入下游鄉鎮，造成多人傷亡，苗栗縣長鍾東錦前天得知後，立即以個人身分捐出100萬元，希望受災民眾能盡速重建家園。

鍾東錦昨天下午4點多在臉書PO文，感性地強調「台灣人民給予過我太多機會，如今正是回應這份恩情的時候，容我個人先捐助100萬以報災民，謝謝你們曾經給予我的肯定與祝福，先救急，再慢慢盤點還有什麼可以幫忙的事情。」鍾東錦並在臉書公布花蓮救災的捐款方式及救災專戶名稱、帳號等資訊。

縣府人員提醒，現在已有許多鄉親有意願捐助花蓮，目前只有銀行及郵局臨櫃捐款，請鄉親務必認清捐款資訊及管道，以免受騙。

強烈颱風樺加沙重創花蓮，苗栗縣長鍾東錦前天得知後，立即以個人身分捐出100萬元，希望受災民眾能盡速重建家園，昨天下午他並在臉書po文表達心中感慨。圖／取自鍾東錦臉書
