會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

家園遇洪水…花蓮災民冒險返家遭大水夾困 鄰居急呼叫國軍成功救援

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決後，今下午4時左右水流再度變大，水勢一路往成功街、佛祖路一帶湧去，有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。

目擊民眾指出，該名男子疑似有些智能狀況，加上又飲酒，家園被洪水淹沒後情緒混亂，堅持要往上走回家，「結果走到一半，水兩邊下來把他包夾，差點就被沖走。」

鄰居說，他們平時就知道這名男子「是頭痛人物」，很難勸說，「叫他走就是不聽，不強制拉走怎麼行？水越來越大，都是新下來的水啊！」幸好當時眾人發現情況不對，趕緊呼叫國軍，士兵衝入險境把人救回。

獲救男子一度被鄰居激動斥責：「大家都在搶救你，你這樣是在浪費國家資源你知道嗎！不要再冒險了，我們大家都沒有家，不是只有你沒有家。」周邊居民也紛紛勸慰他先休息，不要再貿然涉險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
有民眾不顧危險，想返家查看狀況，結果遭大水夾困，幸好國軍立即趕往現場將人救出。記者季相儒／攝影
