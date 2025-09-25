影／祈求救援順利…台中特搜剛拜完土地公 在草叢尋獲花蓮災民遺體

台中市消防局特搜人員昨晚馳援花蓮搜救，一夜未闔眼輪班投入搜救工作，今天下午3時許，搜救隊經過一座土地公廟，短暫入廟參拜祈福，隨後在搜尋沿途草叢時，即發現一具男性遺體，疑為花蓮災情的受災者，已通知當地檢警釐清身分，台中市特搜大隊副大隊長林吳亮廷說，或許冥冥之中有神明的指引庇佑。

台中市特種搜救隊昨晚馳援花蓮，今天下午3時左右，在前往光復鄉佛祖街272巷2號執行搜救任務（林田幹線，近佛祖街）中，尋獲一名男性災民遺體，隨後通報警方進行後續相驗事宜。

特搜隊員透露，搜救過程中，行經一座土地公廟，全體隊員心懷敬意，短暫入廟參拜祈福，祈求救援行動順利平安，沒想到隨即在搜尋沿途草叢時，即發現一具疑為災情的男性受災者遺體，立即協同屏東縣特種搜救隊共同順利完成遺體脫困作業。

台中市消防局指出，搜救工作雖以科學與專業為基礎，但此次搜救的小插曲，讓參與人員深刻感受到或許冥冥之中有神明指引庇佑，特搜隊員更將懷抱敬畏與謙卑的心，期盼每一次任務都能盡全力，為受災者與家屬帶來一絲安慰。

台中市特搜人員馳援花蓮，獲派9件任務，搜救範圍包括光復鄉中山路二段、中正路一段、中正路二段、敦厚路、大華街等地點，協助脫困11人，另接觸3名民眾提供飲水及糧食，給予關懷及心理支持，也執行佛祖街協尋失聯民眾遺體的工作，嘗試以大型怪手、推士機等機具排除淤泥接近建築物，以利全力搶救受困民眾。

台中市消防局昨天下午即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名及2隻搜救犬Parker、Rooney，攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，趕赴花蓮災區。

此次救援車隊需行駛約433公里，長途跋涉趕赴災區，車隊昨晚10時40分抵達光復糖廠前進指揮所，接受花蓮縣消防局任務簡報及工作指派，立即前往光復鄉中正路一段、二段、中山路二段等區域，執行搜索及民眾受困救援，分班輪流徹夜投入搜救及救災工作。

