快訊

影／祈求救援順利…台中特搜剛拜完土地公 在草叢尋獲花蓮災民遺體

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局特搜人員今天下午在光復鄉佛祖街尋獲男性受災者遺體。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜人員今天下午在光復鄉佛祖街尋獲男性受災者遺體。圖／台中市消防局提供

台中市消防局特搜人員昨晚馳援花蓮搜救，一夜未闔眼輪班投入搜救工作，今天下午3時許，搜救隊經過一座土地公廟，短暫入廟參拜祈福，隨後在搜尋沿途草叢時，即發現一具男性遺體，疑為花蓮災情的受災者，已通知當地檢警釐清身分，台中市特搜大隊副大隊長林吳亮廷說，或許冥冥之中有神明的指引庇佑。

台中市特種搜救隊昨晚馳援花蓮，今天下午3時左右，在前往光復鄉佛祖街272巷2號執行搜救任務（林田幹線，近佛祖街）中，尋獲一名男性災民遺體，隨後通報警方進行後續相驗事宜。

特搜隊員透露，搜救過程中，行經一座土地公廟，全體隊員心懷敬意，短暫入廟參拜祈福，祈求救援行動順利平安，沒想到隨即在搜尋沿途草叢時，即發現一具疑為災情的男性受災者遺體，立即協同屏東縣特種搜救隊共同順利完成遺體脫困作業。

台中市消防局指出，搜救工作雖以科學與專業為基礎，但此次搜救的小插曲，讓參與人員深刻感受到或許冥冥之中有神明指引庇佑，特搜隊員更將懷抱敬畏與謙卑的心，期盼每一次任務都能盡全力，為受災者與家屬帶來一絲安慰。

台中市特搜人員馳援花蓮，獲派9件任務，搜救範圍包括光復鄉中山路二段、中正路一段、中正路二段、敦厚路、大華街等地點，協助脫困11人，另接觸3名民眾提供飲水及糧食，給予關懷及心理支持，也執行佛祖街協尋失聯民眾遺體的工作，嘗試以大型怪手、推士機等機具排除淤泥接近建築物，以利全力搶救受困民眾。

台中市消防局昨天下午即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名及2隻搜救犬Parker、Rooney，攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，趕赴花蓮災區。

此次救援車隊需行駛約433公里，長途跋涉趕赴災區，車隊昨晚10時40分抵達光復糖廠前進指揮所，接受花蓮縣消防局任務簡報及工作指派，立即前往光復鄉中正路一段、二段、中山路二段等區域，執行搜索及民眾受困救援，分班輪流徹夜投入搜救及救災工作。

堰塞湖 馬太鞍溪 台中市 花蓮 土地公

