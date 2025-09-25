聽新聞
影／砂石廠屋頂有人揮手 宜蘭縣消防局挺進花蓮光復災區救出7人
樺加沙侵襲花蓮造成堰塞湖溢流，死傷嚴重，宜蘭縣消防局挺進花蓮救災，搜救人員出動空拍無人機展開搜索，發現在幾乎被汙泥淹沒的砂石廠屋頂，有人揮手求救需要飲水及食物，立即派出具備約2公斤載重能力的無人機分批運送飲用水至現場，後續連絡直升機救出受困的6男1女。
宜蘭縣消防局於事當天晚上就前往花蓮救災，24日前往花蓮縣光復鄉佛祖街336巷，在前往現場途中遭遇湍急洪水阻隔道道，改以無人機空拍搜救，上午9時許根據回傳的影像，發現四周被淤泥包圍的砂石廠，白色屋頂有受困民眾揮手求援。
消防局改派出具備載重能力的無人機，分成兩批運送飲用水等物資，確保每位受困者皆能獲得基本補給，維持體力並穩定情緒，降低了脫水及體力衰竭風險，後續由內政部空中勤務總隊直升機協助吊掛受困民眾離開，共救出7名民眾。
今天上午8時，縣消防局持續派遣第二梯次15名救災人員再度出發，接力支援前線，持續支援花蓮災區搜救任務，後續將依災情發展彈性調派救災人力物力，務求降低災害影響，保障民眾生命財產安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
