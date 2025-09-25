快訊

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」，但災民淚問「能住多久?」記者季相儒／攝影
賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」，但災民淚問「能住多久?」記者季相儒／攝影

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒能和總統對到話。她說，洪水造成住了幾十年的家全毀，重建是漫漫長路，希望能有組合屋安置。

賴總統下午3時許到馬太鞍教會慰問災民，親切詢問災民需求，還抱起小嬰兒。他致詞時表示，如果住在這裡的父老鄉親，認為這邊生活不方便，可以去找民宿、旅館住在那裡，錢由中央來付，大家說好不好？這樣應該會比較快。

賴總統責成中央前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信，表示由賴建信與地方來建立一套機制，來解決這個問題。

「總統我有問題」呂姓受災戶舉手發問，但幕僚人員立即上前關切。她事後表示，自己嫁到大馬村，一家有6、7口人，這次溢流，家人疏散時，水已經在家後面，她們直到今天才能回家看，「根本就沒有辦法住了」講到傷心處她痛哭出聲。

呂姓婦人說，她想問總統，總統說住旅宿中央會付錢，是不是暫時性的？是一個月嗎？還是一年。她邊擦眼淚邊說，要重建一個家，不是一、兩個月，「我們要睡在哪裡？」這幾天全家都睡在教會，睡在椅子上，不知道哪裡能夠安居，建議可以建組合屋，安置災民。

另外也有67歲的蘇姓災民向總統說，希望能夠重建堤坊，也希望總統撫慰人心、幫助部落重建產業。

在地縣議員蔡依靜（Lamen Panay）也向總統建議，現在人心惶惶，早上又有消息「水又要來了」，希望訊息透明化，讓部落族人不要擔心。還有安置也是問題，很多外地親人關心部落族人，但又連繫不上，地方人力有限也無法一一公告，這些問題都希望中央可以整合協助。

蔡依靜也說，現在部落還有道路滿是泥濘、進出困難，以及供水供電的問題，還需要鏟子、圓鍬等工具來挖淤泥、清潔家園，她也感謝國軍來幫忙，因為部落人力真的有限，有國軍投入救災，讓部落族人都鬆了一口氣。

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 賴清德 災民 國軍 洪水 受災戶

