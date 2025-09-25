樺加沙颱風重創花蓮 凱基人壽緊急支援救災
樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽第一時間啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金，以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，身故新臺幣(以下同)10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元等措施。
凱基人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，日前已迅速啟動「保戶關懷慰問金」、「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等保戶關懷服務。
隨著光復鄉受創嚴重，凱基人壽捐贈飲用水、酒精等急需物資，並由當地同仁組成志工團，在副總級高階主管第一線帶領下，攜手公益夥伴人安基金會投入災後重建，協助災民恢復日常生活。
凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，與通路夥伴累積捐贈金額1,450萬元，已提供約72,000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。此次風災重創花蓮，凱基人壽表示，將提供最即時、最必要的支持，陪伴災民一同面對挑戰，重建家園。
