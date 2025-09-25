快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

樺加沙颱風重創花蓮 凱基人壽緊急支援救災

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

樺加沙颱風重創花蓮，凱基人壽第一時間啟動關懷措施，包括快速理賠、住院預付金，以及提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，身故新臺幣(以下同)10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元等措施。

凱基人壽表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，日前已迅速啟動「保戶關懷慰問金」、「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等保戶關懷服務。

隨著光復鄉受創嚴重，凱基人壽捐贈飲用水、酒精等急需物資，並由當地同仁組成志工團，在副總級高階主管第一線帶領下，攜手公益夥伴人安基金會投入災後重建，協助災民恢復日常生活。

凱基人壽長期深耕花蓮，已連續九年與花蓮縣政府合作提供微型保險，與通路夥伴累積捐贈金額1,450萬元，已提供約72,000人次符合資格的花蓮縣弱勢族群，享有基本保障，擴大社會安全防護網。此次風災重創花蓮，凱基人壽表示，將提供最即時、最必要的支持，陪伴災民一同面對挑戰，重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮災情嚴重 柯文哲出庭喊話救災優先：國家可以做更多的事

颱風樺加沙重創花蓮 光復鄉農業全品項救助

名嘴指堰塞湖溢流當晚「賴總統在歡樂晚宴」 羅智強：喪盡天良

免財力證明！張善政宣布發萬元救助金 助花蓮受災原民族人

相關新聞

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛...

花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。