花蓮光復鄉災情慘重 農業部公告農產業全品項辦理救助從寬認定

樺加沙颱風對花蓮地區造成農業災情，農業部於今日公告農業天然災害救助等因應措施，尤其針對災損嚴重的花蓮縣光復鄉，除公告農產業全品項辦理救助外，受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區的地段採免現勘方式辦理。

農業部表示，截至9月24日17時，樺加沙颱風已造成全台農業損失達新台幣2億5408萬元，災損區域大都在花蓮縣，且多屬農田埋沒損失。農業部於9月24日經專家會議討論，決定主動公告花蓮縣光復鄉農產業全品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區；另針對馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區之地段，以公告方式採全品項免勘。

另考量因土壤流失無法判釋作物品項及面積，將參考去年種植的相關資料作為種植事實佐證，以從寬認定加速救助，協助農民災後盡速復耕復建。另經農業部派員勘查花蓮其他地區發現，大豆普遍葉片破損、根系裸露、植株倒伏或泡水等情形，受損情形嚴重，因此主動公告花蓮全縣大豆予以救助，協助農民復耕。

農業部指出，其他地區農作物及產物亦因本次颱風造成不同程度災損，已派員即時勘查，並將依災情公告救助範圍。對於尚未列入救助項目或可能出現遲發性災損的品項，農業部將與地方政府保持密切聯繫，視後續損害情況依規定啟動救助，確保所有受災農民都能獲得即時協助。

另農業部表示，23日接獲中央防災應變中心指示，已協助花蓮縣政府建立與台東縣政府及花東地區農會等民生物資支援網絡，農業部後續也將全力投入救災，協助花蓮度過難關。

