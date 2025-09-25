花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出動兩次廣播車呼籲撤離或上樓避難，林業保育署共發出4封細胞簡訊，但撤離人數21日晚間突然從300多人暴增至8000多人，地方人力及收容場域有限。

林清水表示，原本中央及台大研究團隊預估堰塞湖溢流後，水深最高約1公尺，因此撤離範圍一度僅劃設在3個村，需撤離居民約300多人。但21日團隊重新評估後，將撤離範圍擴大到8個村，撤離人數瞬間暴增至8000多人，短短一天半內，鄉公所需面對的規模完全超出原本人力與收容能量。

林清水說，因應人數龐大，鄉公所最後只能提供三種方式，包括依親安置、進入收容中心，或選擇垂直避難到自家2、3樓。軍方20日也已經進駐光復支援，但仍難以全面覆蓋。許多居民因為聽信水深僅1公尺的預估而掉以輕心，直到大水來襲才驚覺超乎想像，其中佛祖街一帶更淹到近3公尺，相當於1層樓高，釀成慘重傷亡。

針對災民控訴完全沒有接到通知，林清水表示，23日上午7時30分與11時30分，鄉公所皆有廣播車巡迴街道提醒撤離，村長並已聯繫各鄰長逐戶通報，林保署也分別發送4次細胞簡訊。不過，仍有許多長者因沒有手機，或因聽力衰退未聽見廣播，錯失逃生時機，最終被大水奪走性命，令人痛心。

林清水說，光復鄉總共有1800多戶、約8000人需要撤離，要在1天半之內全面清查、逐戶通知，實在難以達成，最後只能以廣播與簡訊為主要手段。他表示，這次災難顯示防災體系仍有不足，未來會針對「保全戶」逐戶提前調查，確保家中長者、弱勢族群都能在第一時間獲得明確通知與協助撤離，避免類似悲劇重演。

縣府也澄清，災前縣府與光復鄉公所均依中央指示執行撤離，絕非網路所傳「延誤撤離」。至於民眾認為通知不足，縣府表示將全面檢討，讓災害警示訊息更具體、更易懂，讓居民知道何時該「立刻逃生」，避免再有生命付出代價。

光復鄉長林清水表示，撤離人數21日晚間突然從300多人暴增至8000多人，地方人力及收容場域有限。記者王思慧／攝影

