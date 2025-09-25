快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區描測，據航遙測分署提供資料指出，黃線為原來堰塞湖湖面範圍；紅線為目前堰塞湖湖面範圍。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區描測，據航遙測分署提供資料指出，黃線為原來堰塞湖湖面範圍；紅線為目前堰塞湖湖面範圍。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區描測，最新高清照片剛剛出爐。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署為執行航空攝影任務，包含農作物面積調查、勘災等，引進的國家航遙測飛機King Air 360ER，2023年2月22日正式亮相，目前共有2架，可進行地面解析度15公分的國土航拍作業。

林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動1架國家航遙測飛機前往堰塞湖進行空拍勘查任務，可以進行地面解析度15公分的國土航拍作業，該機型搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。

根據航遙測分署提供資料，今日上午水位約1026公尺，水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，溢流後蓄水量僅剩12%。因為先前安裝的水位計已在9月23日堰塞湖溢流時滅失，花蓮分署正評估盡速重新安裝水位計來監控水位變化情況。

災情最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影
災情最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 空拍 監控

延伸閱讀

闢謠林保署9次示警花蓮縣府撤離 國民黨：中央僅1次強制撤離通報

花蓮賑災防詐騙！行政院：捐款認明官方管道 慎防假網站假簡訊

堰塞湖溢流重創花蓮…基隆議長童子瑋捐10萬元 謝國樑：支援救災為主

影／賴總統視察花蓮災情 承諾明年雨季前完成馬太鞍溪堤防加固

相關新聞

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛...

花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。