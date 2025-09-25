花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區描測，最新高清照片剛剛出爐。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署為執行航空攝影任務，包含農作物面積調查、勘災等，引進的國家航遙測飛機King Air 360ER，2023年2月22日正式亮相，目前共有2架，可進行地面解析度15公分的國土航拍作業。

林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動1架國家航遙測飛機前往堰塞湖進行空拍勘查任務，可以進行地面解析度15公分的國土航拍作業，該機型搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。

根據航遙測分署提供資料，今日上午水位約1026公尺，水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，溢流後蓄水量僅剩12%。因為先前安裝的水位計已在9月23日堰塞湖溢流時滅失，花蓮分署正評估盡速重新安裝水位計來監控水位變化情況。

災情最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影

