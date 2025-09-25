蝦皮公益啟動花蓮賑災募款！攜世界展望會、芥菜種會 線上捐款助災民

樺加沙颱風帶來連日豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水、泥沙重創花蓮光復鄉，不僅救災迫切，災後重建也刻不容緩。

為協助災民重建家園，蝦皮購物25日宣布攜手長年深耕花蓮的「財團法人台灣世界展望會」、「財團法人基督教芥菜種會」啟動線上賑災捐款，民眾可透過蝦皮公益專頁響應，單次捐款金額100元起。捐百元就能支持受災家庭獲得急難救助金、食物及生活必需品，並為家屋修繕、清掃復原工作盡一份心力，共同陪伴受災家庭度過難關。

蝦皮購物與公益團體合作勸募邁入第八年，透過蝦皮公益勸募的公益團體，蝦皮均免除成交手續費，至今合作「百元捐」的機構數量破百間，除急難救助外，議題也涵蓋婦幼兒少、流浪動物、身心障礙、弱勢長者等。

商品推薦