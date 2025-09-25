快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

蝦皮公益啟動花蓮賑災募款！攜世界展望會、芥菜種會 線上捐款助災民

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

樺加沙颱風帶來連日豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水、泥沙重創花蓮光復鄉，不僅救災迫切，災後重建也刻不容緩。

為協助災民重建家園，蝦皮購物25日宣布攜手長年深耕花蓮的「財團法人台灣世界展望會」、「財團法人基督教芥菜種會」啟動線上賑災捐款，民眾可透過蝦皮公益專頁響應，單次捐款金額100元起。捐百元就能支持受災家庭獲得急難救助金、食物及生活必需品，並為家屋修繕、清掃復原工作盡一份心力，共同陪伴受災家庭度過難關。

蝦皮購物與公益團體合作勸募邁入第八年，透過蝦皮公益勸募的公益團體，蝦皮均免除成交手續費，至今合作「百元捐」的機構數量破百間，除急難救助外，議題也涵蓋婦幼兒少、流浪動物、身心障礙、弱勢長者等。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

新竹湖口中秋晚會亮眼！盧廣仲、李雅英登台 鄉長捐薪10萬援花蓮

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

花蓮賑災防詐騙！行政院：捐款認明官方管道 慎防假網站假簡訊

民進黨前進花蓮災區第一線協助災民 物資送進光復鄉

相關新聞

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛...

花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。