颱風樺加沙重創花蓮 光復鄉農業全品項救助

颱風樺加沙對花蓮縣造成農業災情，農業部今天表示，災損嚴重的花蓮縣光復鄉農產業將全品項辦理救助，受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區地段也採免現勘方式辦理。

根據統計，截至昨天下午5時，颱風樺加沙已造成全台農業損失達新台幣2億5408萬元，災損區域大多在花蓮縣，且多屬農田埋沒損失。

農業部今天發布新聞稿表示，昨天經專家會議討論，決定主動公告花蓮縣光復鄉農產業全品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，而馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區地段，也以公告方式採全品項免勘。

考量因土壤流失導致無法判釋作物品項及面積，農業部表示，將參考去年種植相關資料作為種植事實佐證，以從寬認定加速救助，協助農民災後儘速復耕復建。

農業部表示，派員勘查花蓮其他地區發現，大豆普遍葉片破損、根系裸露、植株倒伏或泡水等情形，受損情形嚴重，也主動公告花蓮全縣大豆予以救助，協助農民復耕。

農業部指出，其他地區農作物及產物有不同程度災損，已派員即時勘查，並將依災情公告救助範圍，還未列入救助項目或可能出現遲發性災損的品項，後續將與地方政府保持密切聯繫，視後續損害情況依規定啟動救助，確保所有受災農民都能獲得即時協助。

