颱風樺加沙重創花蓮 光復鄉農業全品項救助

中央社／ 台北25日電

颱風樺加沙對花蓮縣造成農業災情，農業部今天表示，災損嚴重的花蓮縣光復鄉農產業將全品項辦理救助，受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區地段也採免現勘方式辦理。

根據統計，截至昨天下午5時，颱風樺加沙已造成全台農業損失達新台幣2億5408萬元，災損區域大多在花蓮縣，且多屬農田埋沒損失。

農業部今天發布新聞稿表示，昨天經專家會議討論，決定主動公告花蓮縣光復鄉農產業全品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，而馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區地段，也以公告方式採全品項免勘。

考量因土壤流失導致無法判釋作物品項及面積，農業部表示，將參考去年種植相關資料作為種植事實佐證，以從寬認定加速救助，協助農民災後儘速復耕復建。

農業部表示，派員勘查花蓮其他地區發現，大豆普遍葉片破損、根系裸露、植株倒伏或泡水等情形，受損情形嚴重，也主動公告花蓮全縣大豆予以救助，協助農民復耕。

農業部指出，其他地區農作物及產物有不同程度災損，已派員即時勘查，並將依災情公告救助範圍，還未列入救助項目或可能出現遲發性災損的品項，後續將與地方政府保持密切聯繫，視後續損害情況依規定啟動救助，確保所有受災農民都能獲得即時協助。

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛...

花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

