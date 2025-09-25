赴馬太鞍教會探視 總統賴清德允補助災民旅館住宿

「如果在教會住得不舒服，政府可以補助各位住旅館或民宿！」總統賴清德25日前往光復鄉馬太鞍教會探望災民，並承諾水、電會當晚全面恢復，網路也可以跨電信收到訊號；另外，若民眾在收容所住得不習慣，可以到附近的旅館或民宿暫居，相關的錢由政府來出。

需要消毒與警報

總統賴清德先前往光復淨水廠視察，台水表示要全面恢復供水還要時間，目前僅恢復約4成供水，賴清德要求當晚就要儘速恢復供水，台水官員表示可以，但在地勢比較高的地方水壓會比較弱；賴清德隨後前往馬太鞍教會，他與民眾相當親切的談話，還有擁抱出生沒多久的嬰兒。

教堂內聚集了上百名暫時安置的民眾，大多數都是原住民與長者，還有一些國中小的青少年。大馬村村長王梓安用原住民語與部落避難民眾溝通。原民會副主委陳義信在一旁翻譯給總統聽。花蓮縣議員蔡依靜表示，除了後續要政府協助土地整理與測量外，目前最需要的是消毒與撤離，還有飲用水與清楚的警報來源。

專家速解決堰塞湖

對此，賴清德向現場民眾喊話，會爭取水、電今晚恢復、基地台目前毀損一半，但會請三大電信互相支援訊號；他說，馬太鞍橋24億的興建費用由中央買單，堤防也會在明年雨季開始前加固，還有興建永久加高的堤防。「我這樣說有沒有聽得懂？」賴清德怕民眾不理解他所言曾多次詢問，周圍民眾都表示聽得懂。

「我們會請專家處理堰塞湖！」賴清德也安撫現場鄉親說，有人問堰塞湖為何現場無法處理？因為體積太大，不能用炸的、人力也無法到達，但專家有密切監控。如今水量雖然大減少，但總不能讓民眾一直提心吊膽，因此會請專家儘速研議方法，讓堰塞湖問題不再困擾地方。

