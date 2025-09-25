彰化愛心前進花蓮 縣府供百箱物資、蛋黃酥業者等募集59萬元

強颱「樺加沙」重創花蓮縣光復鄉，多處民宅受損、民眾流離失所，彰化縣府與鹿港鎮公所今挺身而出，匯集愛心物資送往災區，希望在第一時間紓困受災居民生活所需。

彰化縣長王惠美指示社會處協助統籌物資，縣府實物銀行「幸福小舖」提供100箱生活必需品，包括乾糧、罐頭、調理包、奶粉、尿布、營養品、洗沐用品、生理與衛生用品，以及毛毯等，總價值超過新台幣71萬元，物資經縣府裝箱後，由嘉里大榮物流股份有限公司透過公益專案專車送達花蓮災區。

鹿港鎮長許志宏也發起愛心物資啟航活動，號召社會善心人士捐助民生用品，此次募款包括黑手牌聰哥團長蛋黃酥、林維之友會、喜美超市各出資十萬元，加上其餘善心企業共募集59萬元購買生活物資，以及公所提供米粉60箱、群竣實業提供2000雙襪子，透過大慶通運及翔鑫交通專車送往災區，提供受災居民生活上最直接的支援。

王惠美表示，花蓮堰塞湖溢流災情牽動全台民心，彰化縣秉持「同島一命」精神，持續關注災情並適時動員志工與物資協助，希望匯集彰化的正能量，鼓舞災區民眾早日回歸正常生活。許志宏也呼籲社會大眾「有錢出錢、有力出力」，協助災後重建，讓花蓮居民早日恢復平靜生活。

鹿港鎮公所匯集愛心物資送往災區，希望在第一時間紓困受災居民生活所需。圖／鹿港鎮公所提供 鹿港鎮長許志宏發起愛心物資啟航活動，號召社會善心人士捐助民生用品給花蓮災區。圖／鹿港鎮公所提供

