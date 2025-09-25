花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情，行政院會今討論因應措施。與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，許多在都會區工作的族人礙於現有工作與收入，無法返鄉參與復原工作，建議復原計畫應鼓勵、補助在都會區工作的災民家屬返鄉，發揮在地情感與熟悉度的優勢，與專業團隊合作，提升效率。

樺加沙颱風雨勢驚人，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥流衝進下游的光復鄉。蘇俊賓今表示，災區的復原有必要由最了解在地需求的族人參與，然而許多在都會區工作的族人雖有意願急著返鄉參與復原工作，卻礙於現有工作與收入無法如願。

他呼籲災後復原計畫應該納入鼓勵並補助在都會區工作的災民家屬返鄉投入復原工作，發揮在地情感與熟悉度的優勢，並與專業團隊併行，提升效率。

蘇俊賓表示，目前桃市府已規畫針對此次災害提供急難救助，凡設籍桃園的原住民族人，若本人或三等親屬的家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作、生活受影響，將先提供每戶生活扶助金1萬元，協助族人度過難關，他呼籲中央也可以制定統一的急難救助計畫，給予有意想返鄉協助救災或家園復原的族人經濟上的支持。

蘇俊賓強調，原鄉長者對土地依賴性高，集中安置常因生活習慣不合或環境疏離而產生排斥，若在地安置不適合，在都會區又有親友願意分擔照護責任，目前桃園已規畫提供原住民族人親屬依親照護的方案，媒合適當的旅館提供住宿，確保醫療與照護需求獲得即時協助，希望中央也有一致性的計畫來照顧有需求的災民。

他也提到，特殊的地質條件在地震、豪雨後容易崩塌形成堰塞湖，此次災區是高風險好發區域，根據農業部的報告，目前的監測僅止於監測堰塞湖水位、壩體本身，欠缺針對周邊地區地質的監測，建議未來周邊地質也應納入監測，包含再次崩塌潛勢推估，這對於救災與災後復原都很有幫助。

