影／直擊花蓮災區現場！救援人員艱難挺 民眾控沒收到撤離通知

花蓮光復鄉堰塞湖洪患釀15死，目前還有30多人失聯，黃金72小時搶救期限迫在眉睫，搜救人員今天持續搶救，國軍也出動特戰人員攜帶生命探測儀器前往協助搜尋，今天救難人員利用怪手搭配救生艇挺進災情最嚴重的佛祖街47巷，裡面有多間民宅都被黑泥淹沒，救難人員每走一步就會陷入軟爛的淤泥中動彈不得，經過艱辛的挺進還無法發現任何失蹤者的跡象。不少失聯者家屬焦急等候，面臨外界質疑「不撤」，家屬哽咽落淚說，「我們不是不走，是根本沒收到通知」請網友不要再罵了。

家中在佛祖街最尾端的石順騰表示，當天事發前有將八十歲的母親接到妹妹家暫住，但是媽媽住不習慣，堅持要返回住家，現在他家只剩下屋頂可供辨認，其餘都深埋在黑泥當中，她十分擔心母親的安危，希望救難人員能盡力協助救援。

王姓男子家人失聯，他今天到佛祖街苦等家人消息，受訪時表示，當地不少倖存者都說，沒有收到任何通知，鄉公所也沒有叫他們離開，許多鄰居、倖存者都能作證，「有收到通知的話一定會先離開」。王先生說，當時事情發生完全沒有徵兆，是先停電，接著就聽到隔壁大喊「水來了」，但當時已經來不及跑了。

「請所有的網友不要再罵我們了」，王先生難過落淚說，當時手機沒有任何警報、簡訊提醒，「我們不是不走，我們是沒有被通知到，不然一定會先離開的」。

賴清德總統今天前往花蓮光復災區中央應變中心聽取簡報。記者劉學聖／攝影 災情最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影 家中在佛祖街最尾端的石順騰表示，當天事發前有將八十歲的母親接到妹妹家暫住，但是媽媽住不習慣，堅持要返回住家，現在他家只剩下屋頂可供辨認，其餘都深埋在黑泥當中，她十分擔心母親的安危，希望救難人員能盡力協助救援。記者劉學聖／攝影 花蓮光復鄉堰塞湖洪患釀15死，目前還有30多人失聯，黃金72小時搶救期限迫在眉睫。記者劉學聖／攝影 不少失聯者家屬焦急等候，不顧安危堅持要回家查看親人安危。記者劉學聖／攝影 家中在佛祖街最尾端的石順騰提供災情前家中外觀照片。圖／石順騰提供 家中在佛祖街最尾端的石順騰，原本住家為一層樓平房，災後只剩屋頂可供辨認。記者劉學聖／攝影 花蓮光復市區依舊滿瘡痍。記者劉學聖／攝影

商品推薦