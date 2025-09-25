快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府消防局25日上午10時再度派遣25名消防與義消人員前往災區。新北市政府消防局／提供
新北市政府消防局25日上午10時再度派遣25名消防與義消人員前往災區。新北市政府消防局／提供

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員也成功救出一名3歲的男童，第一時間以毛毯包裹保暖，看到小男童惶恐的臉龐，也輕聲安撫「我們等媽媽」，場面令人動容，這也在險峻災情中展現溫暖與關懷。

新北市政府消防局25日上午10時再度派遣25名消防與義消人員前往災區，接續第一梯次救援任務，持續投入搜救與安置行動。據統計，23日出勤以來，已累計動員消防、義消人員與民間救難團體共96人、2隻搜救犬、25輛消防車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇。截至25日上午6時止，共執行126件人命搜救，並協助安置收容173名民眾，展現堅定守護生命的決心。

新北特搜人員在這次行動中，在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行，更成功救出一名3歲的男童，第一時間以毛毯包裹保暖，輕聲安撫「我們等媽媽」，在險峻災情中展現溫暖與關懷，場面令人動容。

同時，新北特搜醫療組也與當地衛生所協力設立臨時急救站，醫療團隊包含內湖三軍總醫院白豐誠醫師、台北慈濟醫院陳玉龍醫師、護理師蔡孟君、梁景皓、王為德及新北消防高級救護技術員共計11人，攜手完成傷口清創縫合、給予抗生素，並立即展開急救復甦，成功搶救因感染休克的患者；對於慢性病藥物中斷或管路脫落的長者，即時給予處置，確保災民醫療不中斷。

新北市政府消防局長陳崇岳表示，此次花蓮光復馬太鞍溪水災，已造成15人死亡及多人失蹤，災情嚴峻，新北特搜團隊責無旁貸，將持續與花蓮縣政府及各救援單位緊密合作，並結合重型機具加速後續挖掘，全力投入救援行動。消防局將秉持「守護生命、分秒必爭」的信念，與災區民眾並肩作戰，盼能協助花蓮早日完成重建、恢復正常生活。

醫療組陳玉龍醫師及白豐誠醫師縫合傷口。新北市政府消防局／提供
醫療組陳玉龍醫師及白豐誠醫師縫合傷口。新北市政府消防局／提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／賴總統視察花蓮災情 承諾明年雨季前完成馬太鞍溪堤防加固

台南市調派20名消防替代役男 支援花蓮光復鄉救災

新北補助興建4水塔、接5462公尺水管 石門山區今夏免憂缺水了

教師節連假將至 新北勞工局籲雇主應依法給假給薪

相關新聞

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。