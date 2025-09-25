快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

民進黨前進花蓮災區第一線協助災民 物資送進光復鄉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨花蓮災區第一線協助災民，物資送進光復鄉。圖／民進黨提供
民進黨花蓮災區第一線協助災民，物資送進光復鄉。圖／民進黨提供

民進黨發言人韓瑩今天表示，民進黨中央黨部與全體黨公職持續深入花蓮災區協助災民，昨天已由當地資深黨員協助提供據點，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，今天上午隨即召開首場工作協調會議，全體志工隨即全力投入物資整備與投放任務，將災區所需棉被、水等物資送進馬太鞍幫助災民。

韓瑩表示，本周二花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，民進黨在黨主席賴清德指示下，由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災。周三一早黨中央隨即派出先遣救援小隊，傍晚成立前進指揮所，並立刻投入救災物資分配及募集、災情聯繫通報等工作。

韓瑩表示，民進黨全體志工今天已著手展開物資整備投放工作，首要任務為將災區所需物資送進光復鄉。此外，本周末中央黨部與各地方黨部以及各地黨公職，也將陸續組織志工團，投入協助災民重建家園清理工作。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 民進黨

延伸閱讀

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

台南市調派20名消防替代役男 支援花蓮光復鄉救災

花蓮淹水慘重 慈濟動員入災區清掃關懷

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

相關新聞

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。