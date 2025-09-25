民進黨前進花蓮災區第一線協助災民 物資送進光復鄉
民進黨發言人韓瑩今天表示，民進黨中央黨部與全體黨公職持續深入花蓮災區協助災民，昨天已由當地資深黨員協助提供據點，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，今天上午隨即召開首場工作協調會議，全體志工隨即全力投入物資整備與投放任務，將災區所需棉被、水等物資送進馬太鞍幫助災民。
韓瑩表示，本周二花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，民進黨在黨主席賴清德指示下，由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災。周三一早黨中央隨即派出先遣救援小隊，傍晚成立前進指揮所，並立刻投入救災物資分配及募集、災情聯繫通報等工作。
韓瑩表示，民進黨全體志工今天已著手展開物資整備投放工作，首要任務為將災區所需物資送進光復鄉。此外，本周末中央黨部與各地方黨部以及各地黨公職，也將陸續組織志工團，投入協助災民重建家園清理工作。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
