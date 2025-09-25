花蓮賑災防詐騙！行政院：捐款認明官方管道 慎防假網站假簡訊
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財團法人賑災基金會公益募款專戶從今天開始接受捐款。行政院提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證，確保每一分愛心都能送到真正需要的人手中。
行政院呼籲各界捐款時應特別留意以下事項，防範詐騙：
一、認明官方專戶：衛生福利部已成立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，即日起接受外界捐款，並將專款專用於災區的援助與重建。（戶名：財團法人賑災基金會，土地銀行長春分行（005），帳號：102-005-201-966）
二、使用正確管道：除衛福部專戶外，亦可利用四大超商門市機台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款；或透過Line Pay「愛心捐款」平台（114年9月25日下午1時起），點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款。
三、留意詐騙手法：詐騙集團常利用假冒政府或慈善單位名義，透過不明連結的簡訊、虛假募款網站或製作影音短片等方式，透過「網路身分認證」、「網路金流認證」等話術行騙。
行政院再次強調，如收到可疑簡訊或看到可疑募款帳號，請立即撥打165反詐騙專線求證，或上數位發展部「網路詐騙通報查詢網」進行查詢與檢舉，共同遏止不法行為。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
