快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

花蓮賑災防詐騙！行政院：捐款認明官方管道 慎防假網站假簡訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財團法人賑災基金會公益募款專戶從今天開始接受捐款。行政院提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證。圖／行政院提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財團法人賑災基金會公益募款專戶從今天開始接受捐款。行政院提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證。圖／行政院提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財團法人賑災基金會公益募款專戶從今天開始接受捐款行政院提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證，確保每一分愛心都能送到真正需要的人手中。

行政院呼籲各界捐款時應特別留意以下事項，防範詐騙：

一、認明官方專戶：衛生福利部已成立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，即日起接受外界捐款，並將專款專用於災區的援助與重建。（戶名：財團法人賑災基金會，土地銀行長春分行（005），帳號：102-005-201-966）

二、使用正確管道：除衛福部專戶外，亦可利用四大超商門市機台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款；或透過Line Pay「愛心捐款」平台（114年9月25日下午1時起），點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款。

三、留意詐騙手法：詐騙集團常利用假冒政府或慈善單位名義，透過不明連結的簡訊、虛假募款網站或製作影音短片等方式，透過「網路身分認證」、「網路金流認證」等話術行騙。

行政院再次強調，如收到可疑簡訊或看到可疑募款帳號，請立即撥打165反詐騙專線求證，或上數位發展部「網路詐騙通報查詢網」進行查詢與檢舉，共同遏止不法行為。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 行政院 捐款 募款 詐騙集團

延伸閱讀

影／賴總統視察花蓮災情 承諾明年雨季前完成馬太鞍溪堤防加固

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

台南市調派20名消防替代役男 支援花蓮光復鄉救災

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

相關新聞

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。