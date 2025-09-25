馬太鞍溪橋斷致2道路壅塞 公路局籲分流

台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，導致車流集中在花46鄉道及193縣道造成壅塞，交通部公路局今天呼籲用路人改採替代道路分流行駛。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

公路局今天發布新聞稿表示，由於雙向阻斷道路封閉，致車流過於集中於花46鄉道及193縣道造成壅塞。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人行駛替代路線，長途請行駛行駛省道台11線及台30線，並已於今天完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，並將持續往南、北增設路網替代路線指引。

公路局表示，花蓮－台東以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮－瑞穗、玉里、富里，台9線-台11線-台30線-台9線。

193縣道禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛；花46鄉道（箭瑛大橋）禁行甲、乙類大客車。

商品推薦