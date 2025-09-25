快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

台中驚傳命案！21歲女「全身脫皮」陳屍家中多日 疑遭父母凌虐致死

馬太鞍溪橋斷致2道路壅塞 公路局籲分流

中央社／ 台北25日電

台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，導致車流集中在花46鄉道及193縣道造成壅塞，交通部公路局今天呼籲用路人改採替代道路分流行駛。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

公路局今天發布新聞稿表示，由於雙向阻斷道路封閉，致車流過於集中於花46鄉道及193縣道造成壅塞。

公路局東區養護工程分局呼籲用路人行駛替代路線，長途請行駛行駛省道台11線及台30線，並已於今天完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，並將持續往南、北增設路網替代路線指引。

公路局表示，花蓮－台東以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮－瑞穗、玉里、富里，台9線-台11線-台30線-台9線。

193縣道禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛；花46鄉道（箭瑛大橋）禁行甲、乙類大客車。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流…居民質疑砂石場釀破口？水利署這樣說

人車機具難抵馬太鞍堰塞湖 賴總統：只能監測「絕不可能爆破」

躲過洪災！花蓮「光復河底隧道」沒沖毀 他揭當年台鐵創意工法救了自己

專家會議指「爆破馬太鞍堰塞湖不可行」 陳駿季：傅崐萁應尊重專業

相關新聞

花蓮光復鄉災情慘重！馬太鞍溪堰塞湖最新現況 國家航遙測高清照出爐

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部林業及自然保育署航測及遙測分署今晨出動國家航遙測飛機，飛...

花蓮災民控未被通知避難 光復鄉長還原始末：有撤離廣播卻低估水深

花蓮洪災造成光復鄉死傷慘重，許多居民抱怨水患來臨前沒有收到撤離通知。光復鄉長林清水回應，公所已盡全力通知，23日上午共出...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

賴清德總統今天到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民，允諾入住旅館「全由中央來付」；有災民舉手淚問「能補助多久」，但沒...

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 救難人員與時間賽跑找尋14失聯者

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患釀重災，救難人員與時間賽跑，今天下午再尋獲兩具遺體，都在地勢低窪的佛祖街。花蓮縣消防局表示，目前仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。