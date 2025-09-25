馬太鞍溪橋斷致2道路壅塞 公路局籲分流
台9線馬太鞍溪橋遭沖毀，導致車流集中在花46鄉道及193縣道造成壅塞，交通部公路局今天呼籲用路人改採替代道路分流行駛。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面整個被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。
公路局今天發布新聞稿表示，由於雙向阻斷道路封閉，致車流過於集中於花46鄉道及193縣道造成壅塞。
公路局東區養護工程分局呼籲用路人行駛替代路線，長途請行駛行駛省道台11線及台30線，並已於今天完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，並將持續往南、北增設路網替代路線指引。
公路局表示，花蓮－台東以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮－瑞穗、玉里、富里，台9線-台11線-台30線-台9線。
193縣道禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛；花46鄉道（箭瑛大橋）禁行甲、乙類大客車。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言