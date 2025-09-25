快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

聯合報／ 記者王思慧張策翁至成／花蓮即時報導
災民控訴先送到鄉公所卻被拒收，光復鄉長林清水表示，現在遺體都送瑞穗生命園區，沒聽說拒收一事。記者王思慧／攝影
災民控訴先送到鄉公所卻被拒收，光復鄉長林清水表示，現在遺體都送瑞穗生命園區，沒聽說拒收一事。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀壞，哥哥只能開車載著母親遺體，卻被光復鄉公所拒收。光復鄉長林清水回應，現在遺體都送瑞穗生命園區，沒聽說拒收一事。

吳姓男子控訴，當時先送到鄉公所卻被拒收，「我們是第一個送到的，他們不收，後來才開放全部遺體可以送來。」後續轉往光復糖廠也不收，輾轉才在瑞穗鄉立火化場被收下，過程中不斷被擋下，讓他憤怒直言「鄉公所根本不知道在幹嘛！」

吳男沉痛指出，母親遺體是家人自己挖出來的，已經承受至親離世的巨大打擊，卻還要背負開著車載遺體四處碰壁的無助感，「已經失去媽媽了，還要自己到處問，這是什麼道理？」

林清水表示，澄清沒有拒收的事情發生，只要搶救出來都會直接送往瑞穗生命園區，目前14死已有12具遺體送往瑞穗，現在災區有些地方很深，不管生死希望趕快清淤救援大體。若民眾自行挖出只要通報消防或民政單位，也都會協助送去瑞穗，縣府也在準備靈堂等。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 遺體 災民 鄉長

延伸閱讀

花蓮洪災死傷慘重 賴清德探視災民承諾：讓大家快速回家過正常生活

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

胡瓜對花蓮受創感同身受 捐百萬助災民

影／「不是不走...是沒通知」光復災民落淚：網友別再罵我們了

相關新聞

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。