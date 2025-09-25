母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀壞，哥哥只能開車載著母親遺體，卻被光復鄉公所拒收。光復鄉長林清水回應，現在遺體都送瑞穗生命園區，沒聽說拒收一事。

吳姓男子控訴，當時先送到鄉公所卻被拒收，「我們是第一個送到的，他們不收，後來才開放全部遺體可以送來。」後續轉往光復糖廠也不收，輾轉才在瑞穗鄉立火化場被收下，過程中不斷被擋下，讓他憤怒直言「鄉公所根本不知道在幹嘛！」

吳男沉痛指出，母親遺體是家人自己挖出來的，已經承受至親離世的巨大打擊，卻還要背負開著車載遺體四處碰壁的無助感，「已經失去媽媽了，還要自己到處問，這是什麼道理？」

林清水表示，澄清沒有拒收的事情發生，只要搶救出來都會直接送往瑞穗生命園區，目前14死已有12具遺體送往瑞穗，現在災區有些地方很深，不管生死希望趕快清淤救援大體。若民眾自行挖出只要通報消防或民政單位，也都會協助送去瑞穗，縣府也在準備靈堂等。

